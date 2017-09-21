"Нелюбовь" Звягинцева отправят от России на "Оскар"

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Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" решено выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое решение принял Российский оскаровский комитет.

Продюсер фильма Александр Роднянский поблагодарил комитет за оказанное доверие. По его мнению, у картины есть шанс побороться за попадание в шорт-лист американской премии.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в мае этого года на Каннском кинофестивале. Там картина получила приз за лучший сценарий и приз жюри, который считается третьей по престижности наградой фестиваля.

Сюжетная завязка фильма состоит в том, что в семье, где родители в преддверии развода откровенно не любят не только друг друга, но и своего 12-летнего сына, мальчик убегает из дому. Его поискам в основном и посвящена картина.

Картина сразу же удостоилась высоких оценок от критиков. Ее сравнивали с "Приключением" Микеланджело Антониони, "Сценами из супружеской жизни" Ингмара Бергмана и "Скрытым" Михаэля Ханеке.

Предыдущий фильм Звягинцева "Левиафан" также был номинирован на "Оскар", но премию не получил. При этом картина удостоилась другой престижной американской кинопремии - "Золотой глобус".