Связанная с Telegram фирма обвинила уволенного программиста в клевете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из нового заявления следует, что Розенберг все же работал в ООО "Телеграф"

Генеральный директор компании "Телеграф", сотрудничавшей с мессенджером Telegram, обвинил своего бывшего сотрудника Антона Розенберга в клевете и шантаже. Ответ ООО "Телеграф" подписан генеральным директором компании Александром Степановым и размещен на официальном сайте мессенджера Telegram.

Ранее Розенберг заявил, что компания его бывшего коллеги, основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, уволила его, а затем подала к нему иск на 100 млн рублей за разглашение конфиденциальной информации.

Степанов называет иск на 100 млн рублей, поданный к бывшему сотруднику, "тактическим напоминанием" о том, что тот нарушил соглашение о неразглашении данных. Также он говорит, что компания готова отозвать иск, как только Розенберг "прекратит наносить ей ущерб".

Кроме того, Степанов обвиняет Розенберга в шантаже и заявляет, что компания не раз предлагала ему компенсацию в размере 4 млн рублей и 1,5 млн рублей за расторжение трудового договора и выражала готовность отозвать иски.

"Розенберг также пытался скрыть от общественности то, что в июле 2017 года он письменно требовал от ООО "Телеграф" 30 миллионов рублей, намекая на то, что в противном случае разгласит конфиденциальную информацию о деятельности компании, которая приведет к разрыву соглашения с Telegram Messenger LLP и прекращению ее деятельности в рамках борьбы со спамом в мессенджере", - добавляет Степанов.

Касаясь конфликта, который, как утверждает Розенберг, произошел между ним и Николаем Дуровым (братом Павла Дурова) из-за женщины, Степанов пишет, что ситуация описана неверно.

"От ближнего круга Екатерины до нас доходили сведения о том, что в начале декабря 2016 года девушка рассталась со своим молодым человеком (Розенбергом) и через знакомых искала квартиру. По нашей информации, в ответ на эту просьбу Николай Дуров временно предоставил Екатерине свою пустующую квартиру в Санкт-Петербурге", - пишет Степанов о конфликте.

"7 января 2017 года Розенберг неожиданно прибыл по месту пребывания Николая Дурова в Италии и обвинил его в своих личных проблемах с Екатериной Волковой", - утверждает директор ООО "Телеграф".

Офис в Петербурге

Степанов последовательно отрицает все утверждения Розенберга, но не касается его слов о том, что де-факто компания, управляющая мессенджером, якобы долго работала в Санкт-Петербурге вопреки расхожему мнению о том, что мессенджером управляют не из России.

"Информация про Телеграф-Телеграм и офис в Доме Зингера - это такой секрет Полишинеля," - написал Розенберг в своем первом посте, приложив как он утверждал, скриншот из внутреннего чата "ВКонтакте", на котором Александр Степанов говорит о неразберихе с доступом сотрудников двух компаний в офисы друг друга.

Российское ООО "Телеграф", в котором работал Розенберг, было создано для управления мессенджером, писал он.

"Есть английское "Telegram Messenger LLP" и российское ООО "Телеграф". Об их договорных взаимоотношениях мне ничего не известно, однако из публично доступной указанной выше информации ясно, что обе организации являются частью "мессенджера Телеграм", и бенефициаром их обеих является один и тот же человек, Павел Дуров", - утверждал Розенберг.

Это оспаривал сооснователь мессенджера Павел Дуров, который в беседе с "Медузой" заявил, что ООО "Телеграф" лишь сотрудничало с командой мессенджера на аутсорсе и боролось со спамом. Розенберг же, по словам Дурова, никогда не имел отношения к команде мессенджера.

Степанов не отрицает, что Розенберг работал в "Телеграфе" и был знаком с братьями Дуровыми. Вопроса о петербургском офисе он не касается. В посте Степанова говорится, что ООО "Телеграф" сотрудничало с Telegram Messenger LLP в области борьбы со спамом.

Кроме того по словам Степанова, с лета 2017 года из ООО "Телеграф" уволены все сотрудники кроме него самого, и компания "более не ведет никакой деятельности, за исключением судов с господином Розенбергом".

"Мы считаем, что действия А. Розенберга могут быть квалифицированы как клевета (статья 128.1 УК РФ) и шантаж (статья 163 УК РФ). Однако в данный момент мы не планируем обращаться с соответствующими заявлениями по этим статьям", - пишет Степанов.