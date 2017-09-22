Facebook передаст США данные о рекламе, проплаченной из России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Цукерберг обещает, что политическая реклама в соцсети станет регулироваться не менее строго, чем в СМИ

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания передаст компетентным органам США информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией, - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Он также пообещал, что политическая реклама в социальной сети в будущем станет более прозрачной.

"Мы будем работать над созданием стандарта прозрачности для политической рекламы в сети", - написал Цукерберг в своем аккаунте.

Политическая реклама будет содержать пояснение, какая организация ее заказала, сказал он.

Он добавил, что компания продолжает расследование о злоупотреблениях на рекламной платформе Facebook со стороны зарубежных участников, включая Россию и другие страны бывшего СССР.

В последнее время в адрес Facebook все громче звучат требования стать более прозрачной компанией. Некоторые комментаторы расценивают решение поделиться информацией со следствием как попытку Facebook оградиться от возможных неприятностей со стороны регулирующих органов правительства США.

Что это была за реклама?

В сентябре стало известно, что политическая реклама, размещенная для американских избирателей, была, по мнению Facebook, оплачена российскими компаниями, связанными с Кремлем.

Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании - таким как вопросы иммиграции.

Более подробную информацию о содержании этой рекламы компания пообещала передать следствию.

Почему Facebook делится этими данными?

В посте, объясняющем этот шаг, вице-президент Facebook по связям с общественностью Эллиот Шредж написал: "После обширного правового и политического анализа мы пришли к выводу, что необходимо предоставить эти объявления конгрессу, не забывая о нашей обязанности защитить информацию пользователей. Это поможет властям выяснить, что произошло во время выборов 2016 года, и это жизненно важная работа".

"Оценить, что произошло, можно только имея доступ к информации от всех вовлеченных компаний, и мы хотим сделать свою часть", - написал он.

"Конгресс сможет использовать эту информацию для всестороннего и полного информирования общественности", - добавил Шредж.

Заместитель комитета по разведке сената США демократ Марк Уорнер похвалил компанию за это решение. "Важный и абсолютно необходимый шаг", - написал он у себя в "Твиттере".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия накак не связана с этой рекламой.

"Мы об этом даже никогда не слышали и ничего не знаем, не говоря уже о том, чтобы иметь отношение к этому", - сказал он агентству ТАСС.

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Новая рекламная политика Facebook

В своем посте Марк Цукерберг поделился идеями, как сделать политическую рекламу более прозрачной. По его словам, она будет регулироваться так же, как реклама в СМИ.

"Когда кто-то покупает политическую рекламу на телевидении или в другом медиа, по закону необходимо раскрыть, кто заплатил за нее. Но вы не знаете, видите ли вы то же самое, что и другие", - пишет он.

"Мы приведем Facebook к новому стандарту прозрачности. Вы не только поймете, кто заплатил за рекламу, но и сможете посетить страницу рекламодателя и увидеть, какую рекламу на Facebook он размещает для другой аудитории".

Цукерберг добавил, что компания работает над обеспечением честности предстоящих выборов в Германии 24 сентября. По его словам, компания уже приняла меры против тысяч фейковых аккаунтов и продолжает взаимодействие с федеральным управлением информационной безопасности Германии.