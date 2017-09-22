Журналист "Радио Свобода" приговорен к условному сроку в Крыму

Правообладатель иллюстрации ukrinform Image caption Семена говорит, что имеет право на участие в глобальном диалоге о статусе Крыма

Суд в Крыму вынес приговор 67-летнему автору интернет-издания "Крым.Реалии" - это проект "Радио Свобода". Николая Семену признали виновным в призывах к сепаратизму и назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно.

Решение по делу Семены в пятницу вынес Железнодорожный райсуд Симферополя - столицы аннексированного Крыма. Помимо условного срока суд запретил журналисту заниматься публичной деятельностью в течение трех лет, передает Интерфакс.

Обвинение также требовало для Семены условного приговора. Сам он не признал вину, а его защита настаивала на оправдании.

"Меня обвиняют в том, что в своей статье я осуществил призывы к нарушению территориальной целостности РФ, с чем не согласны ни я, ни моя защита. Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе", - заявлял журналист.

Адвокат Семены Эмиль Курбединов после оглашения приговора заявил, что намерен обжаловать его.

Журналист Семена был задержан в апреле 2016 года после обыска в его квартире. В тот же день ФСБ возбудила против него уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета".

Основанием послужила статья "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". Она была опубликована на сайте "Крым.Реалии" - проекта "Радио Свобода" - в рубрике "Мнение" под псевдонимом Валентин Гончар.

Семена на первом же допросе в крымском управлении ФСБ признал, что является автором материала, в котором речь шла о транспортной блокаде Крыма, которую устраивали украинские активисты. Он говорил о своем праве на участие в глобальном диалоге, предметом которого стал статус Крыма.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Международное сообщество не признает присоединение полуострова к России и считает его территорией Украины.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за призывы к изменению территориальной целостности страны. Крым по российским законам был объявлен новым российским регионом.

В декабре 2016 года Семене предъявили обвинение в призывах к нарушению территориальной целостности России. Суд начался в марте. На этой неделе, 18 сентября, обвинение потребовало вынести 67-летнему журналисту условный приговор.

Проект "Крым.Реалии" не раз привлекал внимание крымской прокуратуры. В мае 2016 года его заблокировал Роскомнадзор из-за публикации интервью с одним из лидеров меджлиса крымских татар. Позже интервью удалили, сайт был разблокирован.

Занимавшая тогда пост прокурора Крыма Наталья Поклонская (сейчас она депутат Госдумы) заявила, что публикации проекта "содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды".

Семена ранее работал на украинские издания "День" и "Зеркало недели", а также был корреспондентом московской газеты "Известия". Он пенсионер и имеет гражданство Украины и России.

После аннексии Крыма Россией начал сотрудничать с "Радио Свобода". Семена - автор двух книг, в том числе биографии лидера движения крымских татар Мустафы Джемилева "Человек, который победил сталинизм".