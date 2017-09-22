Поклонская потребовала проверить на клевету слова Учителя

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Наталья Поклонская старалась не допустить выхода фильма Учителя в прокат

Депутат росийской Госдумы Наталья Поклонская требует Следственный комитет и прокуратуру проверить заявления, которые делали о ней режиссер Алексей Учитель и его адвокат Константин Добрынин, на клевету. Она считает, что они связывали ее с деятельностью группировки, членов которой арестовали за поджоги.

"Пришло время придумывать новые обвинения в мой адрес, чтобы утешить клиента. Связь с экстремистами не прошла. Неприятный сюрприз получился, оказывается, с февраля месяца Поклонская пишет запросы правоохранителям, чтобы привлечь "своих подельников", - пишет Поклонская в "Фейсбуке".

Депутат публикует фотографию депутатского запроса, адресованного главе СКР Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.

В запросе депутат цитирует пресс-релиз, выпущенный Учителем после того, как 4 сентября житель города Ирбита попытался поджечь екатеринбургский кинотеатр "Космос", въехав в него на автомобиле УАЗ.

Официально о мотивах задержанного не сообщалось. Источники портала Znak.com сообщили, что мужчина на допросе якобы заявил о недовольстве планами кинотеатра показать фильм Алексея Учителя "Матильда".

В своем пресс-релизе Алексей Учитель прокомментировал попытку поджога и заявил, что Поклонская якобы поддерживает направленные против его фильма действия экстремистов.

"Депутат Поклонская даже не скрывает, что поддерживает данные организации и обеспечивает им прикрытие", - цитируется в депутатском допросе Поклонской заявление Учителя.

Поводом для проверки в запросе Поклонской указано высказывание адвоката Константина Добрынина в соцсетях, в котором, судя по запросу, он назвал деятельность Поклонской "находящейся за гранью права и разума" и тоже обвинил ее в поддержке экстремизма.

Поклонская публикует ответ из генеральной прокуратуры, подписанный заместителем Юрия Чайки Викторам Гринем, из которого следует, что ее запрос принят к рассмотрению. Документ датирован 13 сентября.

"Связь с экстремистами не прошла"

Поклонская также публикует копии своих старых запросов, в которых она просит отделение МВД по борьбе с экстремизмом проверить деятельность организации "Христианское Государство - Святая Русь", члены которой накануне были арестованы по обвинению в поджоге машин у офиса адвоката Добрынина.

В запросах Поклонской речь идет о другом эпизоде с участием "Святой Руси" - рассылкой организацией угроз в кинотеатры, которые собирались показывать "Матильду".

Как следует из ответов МВД на запросы Поклонской, по итогам проверки "Христианского государства" в министерстве решили не возбуждать уголовное дело в отношении ее членов и лидера Александра Калинина.

В ответе еще на один запрос, датированный 15 февраля, говорится, что МВД провело проверку организации и отправило материалы в прокуратуру.

По мнению Поклонской, запросы опровергают обвинения Учителя и Добрынина о поддержке ей экстремистски настроенных противников фильма "Матильда".

Накануне Хамовнический суд Москвы арестовал нескольких членов "Христианского государства" по делу о поджогах. Один из арестованных признал вину в поджоге автомобилей у офиса Добрынина 11 сентября. Тогда злоумышленники разбросали вокруг подожженных автомобилей листовки с надписью "За "Матильду" гореть".

"Мои чувства верующего были оскорблены", - объяснил подозреваемый свой поступок в суде.

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин был задержан 20 сентября сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России. Наталья Поклонская заявила, что Калинина задержали по ее запросу, адвокат Добрынин это оспорил.