Вулкан на Бали на грани извержения

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В последний раз вулкан Агунг извергался в 1963-64 годах, когда погибло более тысячи человек

Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.

Около 10 тысяч человек уже эвакуированы из района возможного извержения. Власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эвакуация местных жителей продолжается

"Толчки происходят очень часто, мы очень боимся и я отвез всю семью в укрытие", - рассказал агентству Франс пресс И Вайян Суварджана, один из местных жителей.

Утром в субботу по местному времени, через несколько часов после официального повышения уровня опасности, власти подтвердили, что сейсмическая активность в районе возможного извержения продолжается.

Последние сообщения авиационного центра наблюдения за вулканической активностью Индонезии свидетельствуют, что вероятность извержения возрастает. Однако там же отмечается, что извержения невозможно предсказать со стопроцентной определенностью.

По сообщениям властей, международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока действует в нормальном режиме.

Министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

В ходе извержения 1963 года вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.

Вулкан Агунг, который относится к классу стратовулканов, имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали.

Он входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" - вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.