Иран провел испытания новой ракеты вопреки санкциям США

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в ходе военного парада в Тегеране, состоявшегося в пятницу

Тегеран заявил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. Это было сделано вопреки санкциям США и критике со стороны президента Дональда Трампа.

Запуск ракеты "Хорремшехр", которая имеет радиус действия в 2 тысячи км, был показан по государственным телеканалам. Однако остается неясным, когда именно он был произведен.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН во вторник на этой неделе, президент Дональд Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и ядерную сделку с Тегераном, заключенную в 2015 году при президенте Обаме.

В пятницу президент Хасан Рухани заявил, что Иран увеличит свой оборонительный потенциал "в качестве сдерживающей меры".

В январе этого года, после испытания Тегераном новых иранских баллистических ракет, США ввели новые санкции в отношении Ирана.

Ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, в ходе военного парада.

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