Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за "Матильды"

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МВД России возбудило уголовное дело о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело было заведено по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" из-за угроз зрителям и собственникам кинотеатров.

По ее словам, в рамках расследования был задержан руководитель одной из общественных организаций. Интерфаксу она подтвердила, что речь идет о лидере "Христианского государства" Александре Калинине.

20 сентября полиция сообщила о задержании нескольких сторонников "Христианского государства" - трое участников движения позже были арестованы по подозрению в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

СМИ сообщали, что лидер движения не был арестован, так как не принимал непосредственного участия в поджогах.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. На съемки фильма деньги выделило, в том числе, и министерство культуры России. Премьера фильма назначена на 25 октября.

В чем обвиняют сторонников "Христианского государства"

В начале 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" рассылала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката "Матильды", угрожая поджогами кинотеатров.

В апреле этого года сообщалось, что прокуратура выявила признаки преступления в действиях представителей организации. Однако никто из ее активистов не был задержан.

В понедельник 11 сентября адвокат режиссера "Матильды" Константин Добрынин в "Фейсбуке" сообщил, что рядом с его офисом в Москве неизвестные подожгли два автомобиля.

Рядом с машинами по земле были разбросаны кусочки бумаги с надписью "За "Матильду" гореть".

По словам Добрынина, сгорело два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

Адвокат не исключал, что поджог могли совершить сторонники депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая резко критикует и требует запретить показ фильма, еще не вышедшего в прокат.

Сама Поклонская отрицает свою причастность к насильственным действиям и выступила с осуждением поджогов.