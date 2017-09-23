В Мексике произошло новое мощное землетрясение

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Толчки ощущались и в Мехико, хотя эпицентр землетрясения находился 500 километрах от него

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в мексиканском штате Оахака. Четыре дня назад в результате сильного землетрясения в стране погибли почти 300 человек.

По данным американской Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к югу от города Матиас-Ромеро.

Пока сообщений о пострадавших в результате подземных толчков нет. Спасательные работы, начавшиеся после предыдущих разрушительных землетрясений, были временно приостановлены.

Это третье землетрясение в Мексике за месяц. В результате подземных толчков на юго-востоке страны магнитудой 8,1 в ночь на 7 сентября погибли более 100 человек.

Спустя почти две недели в Мексике произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое совпало с годовщиной разрушительного землетрясения 1985 года.

В результате природного катаклизма погибли почти 300 человек. Во многих штатах в центральной чести Мексики имеются серьезные разрушения.

Причиной столь частых сильных землетрясений в Мексике называют географическое положение страны.

Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья обеих Америк.

Помимо Мексики в восточной части Огненного пояса расположены Эквадор, Чили, западное побережье США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.