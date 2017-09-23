Американские бомбардировщики пролетели вдоль берегов КНДР

Правообладатель иллюстрации US Pacific Command Image caption Американские бомбардировщики давно не залетали так далеко на север от Демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров

Американские бомбардировщики пролетели вблизи восточного побережья Северной Кореи для демонстрации военных вариантов противодействия любой угрозе, заявил Пентагон.

В Пентагоне особо отметили, что самолеты углубились на север от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, дальше, чем когда-либо с начала XXI века.

Пхеньян в последние месяцы заметно ускорил разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а администрация Трампа предупредила, что нападение на США или их союзников приведет к полному уничтожению северокорейского режима.

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что полеты бомбардировщиков призваны продемонстрировать серьезность, с которой США относятся к "безответственному" поведению Северной Кореи, и назвал ее программы создания новых вооружений опасной угрозой.

"Этот полет стал демонстрацией решимости США и четким сигналом, что президент располагает множеством военных вариантов противодействия любой угрозе. Мы готовы применить полный спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников", - говорится в заявлении Пентагона.

Рост напряженности сопровождается обострением риторики лидеров двух стран.

Во вторник, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" с самоубийственной миссией.

В ответ в пятницу Ким выступил с телеобращением, в котором осыпал американского президента множеством оскорблений, в том числе назвал его "сумасшедшим старичком".

Ранее в субботу на территории Северной Кореи геологические службы зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,4, в котором многие заподозрили последствие нового ядерного испытания.

Однако мониторинг других признаков ядерного взрыва склоняет к выводу, что толчок имел естественное происхождение.