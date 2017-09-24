В Германии проходят выборы в бундестаг

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Избирательные участки в Германии открылись в 8 утра, голосование продлится до 18.00

В Германии открылись участки для голосования на всеобщих выборах в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четвертый раз выдвинула свою кандидатуру в качестве главы Христианско-демократической партии (ХДС).

Ожидается, что ее партия получит большинство мест в новом составе бундестаге.

Партнер ХДС по "Большой коалиции" Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступает на нынешних выборах в качестве главного ее соперника.

Праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", как ожидается, впервые получит места в бундестаге.

Участки для голосования открылись в 8 часов утра по местному времени, а закроются они в 18.00. Первые результаты экзит-поллов ожидаются вскоре после окончания голосования.

Нынешние выборы считаются важными по той причине, что впервые после окончания Второй мировой войны в бундестаге могут оказаться представленными сразу шесть партий.

Такой результат может привести к переменам в правительстве и к формированию новых коалиций.

Основные претенденты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин Шульц и Ангела Меркель являются главными соперниками на нынешних выборах

Ангела Меркель: глава ХДС и нынешний канцлер Меркель воспринимается большинством немцев и за пределами страны как гарант стабильности - она возглавляет правительство Германии с 2005 года. Её решение открыть границы страны для беженцев в ходе миграционного кризиса 2015 года привело к некоторому снижению её популярности, однако затем Меркель вернула себе утраченные было позиции.

Мартин Шульц: лидер левоцентристской СДПГ и партнер Меркель по правящей коалиции. Эта двоякая позиция осложнила проведение им предвыборной кампании, так как Шульц не мог убедительно критиковать правительство, в котором сам участвовал.

Алиса Вейдель и Александр Гаулянд: ведущие кандидаты правой партии АдГ. Эта партия, выступающая за ограничение иммиграции, может стать третьей в новом составе бундестага, если верить некоторым прогнозам.

"Альтернатива для Германии" до сих пор была представлена на земельном уровне, но в ходе предвыборной кампании ее популярность непрерывно росла. Правые выступали под антиисламскими и часто националистическими лозунгами.

В выборах участвуют также "Левые" - широкая коалиция левых мелких партий и движений, "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эти женщины пришли на избирательный участок в традиционных для Шварцвальда красных шляпах "болленхут"

Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет. Федеральные выборы проводятся каждые четыре года.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.