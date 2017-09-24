Uber надеется на переговоры с властями Лондона о лицензии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Uber в Лондоне сочли слишком "небезопасным"

Один из самых популярных сервисов заказа такси в мире - Uber - готов сесть за стол переговоров с управляющей лондонским общественным транспортом организацией Transport for London (TfL), чтобы не допустить запрета на осуществление своих услуг в британской столице.

"Хотя нас и не просили вносить конкретные изменения в порядок нашей работы, мы хотели бы знать, что мы можем сделать [для разрешения конфликта]", - сказал управляющий британским отделением компании Том Элвидж в интьервью Sunday Times.

"Для этого нужен диалог, который мы, к сожалению, не смогли начать", - добавил топ-менеджер.

В пятницу TfL сообщила, что Uber более не может работать по лицензии в Лондоне.

Пресс-секретарь Transport for London сказал, что на данный момент организации кажется неуместным вдаваться в подробности своего решения.

Что вызвало недовольство TfL?

Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях

Подход компании к получению медицинских справок

Подход к обязательной процедуре проверки водителей

Подход к объяснению использования программы Greyball в Лондоне, которая выявляет среди пользователей приложения сотрудников контролирующих или проверяющих органов, и не дает им возможности вызвать машину

Представители Uber просили о встрече с мэром Лондона Садиком Ханом ещё с момента его избрания в мае прошлого года, но источники, близкие к компании, утверждают, что запросы были отклонены.

Хан в пятницу полностью поддержал решение транспортного регулятора: "Было бы неправильно продолжать лицензировать Uber, если он хоть в чем-то угрожает безопасности лондонцев".

Но за минувшие два дня более 630 тыс. человек подписали петицию с требованием сохранить сервис такси в Лондоне и после окончания действия его лицензии - то есть после 30 сентября.

При этом у компании есть 21 день на апелляцию, и она может оказывать свои услуги до тех пор, пока она не исчерпает все возможности для легального оспаривания - так отозвался Садик Хан на появление петиции.

TfL в воскресенье написала аналогичный по содержанию твит.

TfL утверждает, что подход Uber и его действия демонстрируют отсутствие ответственности в отношении ряда вопросов, затрагивающих общественную безопасность, в частности, проверки здоровья водителей и сообщения о преступлениях.

Ожидается, что компания готова уступить в этих вопросах, а также обсудить ограничения на часы работы водителей и их отпускные.

Несмотря на примирительный тон Тома Элвиджа, в своем официальном "Твиттере" сервис выразил готовность оспаривать решение TfL в судах, чтобы защитить рабочие места водителей и потребительские предпочтения миллионов лондонцев, использующих Uber.

"Водители, которые используют Uber в Лондоне, имеют лицензию TfL и прошли через те же расширенные проверки DBS [подразделения Хоум-офиса, отвечающего за проверки соискателя работы на предмет криминальной деятельности в прошлом], что и водители чёрных кэбов", - подчеркнули в компании.

"Мы всегда следовали правилам TfL, сообщая о серьезных инцидентах, у нас есть команда, которая работает в тесном контакте с столичной полицией", - продолжили представители Uber.

Пока без конкурентов в Лондоне

Хотя такие приложения, как Mytaxi и Gett, позволяют пассажирам пользоваться чёрными кэбами в Лондоне, а также машинами других перевозчиков, например, Addison Lee, у Uber в данный момент нет прямого конкурента в британской столице.

Эстонская компания Taxify была вынуждена приостановить услуги через несколько дней после начала работы в Лондоне в сентябре, поскольку у неё не было лицензии TfL.

Однако в США иная картина, поскольку сервис Lyft завоевал долю на рынке в этом году, после того как Uber сотрясла череда скандалов, которая привела к отставке основателя компании Трэвиса Каланика в июне.

Доля Uber на рынке мобильного такси в Штатах упала с 91% в 2014 году до 74,3% в августе этого года, согласно данным аналитической компании Second Measure, которая отслеживает операции по банковским картам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Lyft жёстко конкурирует с Uber в сотнях городов США

Теперь у Lyft уже 23,4% рынка, в то время как у других приложений - таких, как Via, Juno, Gett и Sidecar - в среднем по 2,2%.

Согласно сообщениям Sunday Telegraph, в прошлом году руководство Lyft провело три личных встречи с официальными лицами TfL и мэрии Лондона, а также два сеанса конференц-связи.

Информацию об этих встречах издание получило при помощи так называемого запроса на свободно распространяемую информацию - формы обратной связи с британскими правительственными структурами.

Однако из ответа на запрос никак не следует, что Lyft готовит запуск своего приложения в Лондоне.

Lyft жёстко конкурирует с Uber в сотнях городов США. Представители этой компании характеризуют её как более этичного и ответственного оператора, чем их более крупный соперник.