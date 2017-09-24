Минобороны России сообщило о гибели генерала в Сирии

Правообладатель иллюстрации Yuri Smetyuk/TASS Image caption В феврале генерал Асапов получил из рук российского президента Владимира Путина ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Российское министерство обороны сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников, генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

По данным военного ведомства, генерал погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - сообщает минобороны.

Асапов находился на командном пункте сирийских войск, где оказывал помощь в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.

Сообощается, что командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".

Дейр-эз-Зор находится в одноименной провинции на востоке Сирии неподалеку от границы с Ираком. Эта провинция богата нефтяными и газовыми месторождениями, до недавнего времени служившими основным источником прибыли для боевиков ИГ.

Города пытаются взять под контроль сирийские войска, которых поддерживает Россия, а также сирийские оппозиционные силы при поддержке войск коалиции во главе с США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийские проправительственные силы пытаются взять Дейр-эз-Зор под контроль

В мае этого года российский генерал по имени Валерий Асапов оказался под санкциями, введенными Украиной в связи с аннексией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины.

Украинские спецслужбы утверждали, что Асапов находился на территории самопровозглашенных республик на юго-востоке страны и командовал одним из подразделений сепаратистов.

Россия последовательно отрицает участие в конфликте в Донбассе.