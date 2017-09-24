Экзит-поллы: в бундестаг проходят шесть партий

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель сохраняет пост канцлера ФРГ после выборов

Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%, свидетельствуют данные экзит-поллов телеканала ARD.

Таким образом, Меркель сохранит пост канцлера ФРГ после выборов.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает на выборах около 20%. Шульц и его сторонники уже заявили, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию.

В бундестаг также впервые проходит правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России.

Всего в бундестаг проходят шесть партий - впервые после окончания Второй мировой войны. По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.

При этом, по предварительным данным, ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования кабинета.

Избирательные участки на территории Германии закрылись в 18:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов.

Окончательные итоги выборов станут известны в понедельник.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Единственной надеждой Шульца было изменение настроения избирателей накануне выборов

Основные кандидаты

Ангела Меркель: воспринимается большинством немцев и за пределами страны как гарант стабильности - она возглавляет правительство Германии с 2005 года. Её решение открыть границы страны для беженцев в ходе миграционного кризиса 2015 года привело к некоторому снижению её популярности, однако затем Меркель вернула себе утраченные позиции.

Мартин Шульц: лидер левоцентристской СДПГ и партнер Меркель по правящей коалиции. Эта двоякая позиция осложнила проведение им предвыборной кампании, так как Шульц не мог убедительно критиковать правительство, в котором сам участвовал.

Алиса Вейдель и Александр Гаулянд: ведущие кандидаты правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Партия, выступающая за ограничение иммиграции, до сих пор была представлена на земельном уровне, но в ходе предвыборной кампании ее популярность непрерывно росла. Правые выступали под антиисламскими и часто националистическими лозунгами.

Как формируется бундестаг

Федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.