В США церковный помощник остановил вооруженное нападение

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нападение произошло почти в самом конце службы

В американском штате Теннесси церковный помощник сумел остановить нападение вооруженного человека в маске, который к тому времени уже застрелил одного человека.

22-летний Роберт Калеб Энгл схватился с нападавшим, который в пылу борьбы ранил сам себя из пистолета. Энгл также был ранен, получив удар по лицу пистолетом.

Энглу удалось добраться до своего автомобиля и вернуться к месту происшествия с собственным оружием. Он сторожил злоумышленника вплоть до прибытия полиции.

По сообщению полиции, в момент нападения в церкви города Антиох находилось 42 человека.

На парковке неподалеку от автомобиля подозреваемого было обнаружено тело 39-летней Мелани Смит.

Полиция Нэшвилла, в пригороде которого произошел инцидент, заявила, что в нападении подозревается 25-лентий Кидега Сэмсон, выходец из Судана.

В церкви полицейские обнаружили два пистолета, еще два нашли в автомобиле Сэмсона.

В заявлении отмечается, что в ходе борьбы с Энглом нападавший выстрелил себе в грудь - скорее всего, непредумышленно.

После выписки из больницы ему было предъявлено обвинение в убийстве.

По меньшей мере четыре человека пострадали, все они старше 60 лет. Схватившемуся с нападавшим Энглу также пришлось обратиться за медицинской помощью.

Пока неясно, что послужило мотивом нападения.

Правообладатель иллюстрации METRO NASHVILLE PD Image caption Полиция сообщила, что в нападении подозревается выходец из Судана

"Судя по всему, злоумышленник не ожидал присутствия в церкви подобного смельчака, которым оказался церковный помощник, сумевший оказать противодействие и вступить в борьбу", - заявил представитель полиции Нэшвилла Дон Аарон.

Полиция отметила, что Энгл повел себя "невероятно смело".

Энгл так прокомментировал события: "Я не хочу, чтобы меня считали героем. Настоящие герои - это полицейские, службы быстрого реагирования, медицинский персонал и врачи, которые помогли мне и всем пострадавшим".

Среди тех, кто получил ранения, оказались пастор церкви Джоуи Спэнн и его супруга Пегги.

По словам очевидца Минервы Роса, пастор закричал "бегите", когда в церковь зашел вооруженный человек, но тот успел открыть стрельбу по спинам убегавших прихожан.

"В нашей церкви в основном пожилые люди. Они бы не успели быстро покинуть ее", - сказала она.