Скончалась женщина, считавшаяся самой тяжелой в мире

Правообладатель иллюстрации Saifee Hospital Image caption Об Эман Абд эль-Ати в мире узнали после интернет-кампании, начатой ее сестрой

Египтянка, считавшаяся самой тяжелой в мире, скончалась в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эман Абд эль-Ати в начале года проходила курс лечения от ожирения в Индии.

По сообщениям СМИ, в результате медицинского вмешательства она потеряла 300 кг от 500, но умерла из-за возникших впоследствии осложнений со здоровьем.

В заявлении больницы говорится, что 37-летняя женщина страдала от болезни сердца и нарушения работы почек.

Эман Абд эль-Ати с мая находилась в столице ОАЭ Абу-Даби, куда ее перевели после бариатрической операции в городе Мумбаи.

Правообладатель иллюстрации Saiffee hospital Image caption До операции Эман не выходила из дома 25 лет

Перед операцией семья Эман рассказала, что она не выходила из дома 25 лет.

После сбора средств в интернете, организованном ее сестрой, женщину доставили на чартерном самолете в специализированную клинику в Мумбаи.

Однако затем ее семья решила перевезти ее оттуда, обвинив медперсонал клиники в некомпетентности.

Скандал разразился в понедельник, когда Шайма Селим - сестра Эман - выложила в соцсети короткое видео, в котором говорит, что ее сестра по-прежнему не может ни говорить, ни двигаться, и не похудела так сильно, как уверяют врачи.

Бариатрическая хирургия, известная также как хирургия ожирения, используется для лечения ожирения и коррекции веса у пациентов с индексом массы тела, превышающим 35-40 единиц. В мире в основном применяются бандажирование желудка, рукавная гастропластика и желудочное шунтирование.