В "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление. Что это значит?

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Семь авиакомпаний согласились перевозить пассажиров "ВИМ-Авиа", которая оказалась на грани остановки из-за нехватки средств. На эти цели из российского бюджета выделят 200 млн рублей. В компании вводится внешнее управление - для контроля за деньгами, объяснили Би-би-си в Росавиации.

У "ВИМ-Авиа" "отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности", в результате чего ее самолеты перестали заправлять в российских и зарубежных аэропортах. Кроме того, авиалайнеры могут арестовать за долги, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В этой ситуации Росавиация обратилась к другим авиакомпаниям с просьбой выполнить вместо "ВИМ-Авиа" как регулярные, так и чартерные рейсы. О полной отмене чартерных рейсов было объявлено накануне, а полеты по России происходят с большими задержками.

По билетам "ВИМ-Авиа" ее пассажиров готово возить "Уральские авиалинии", компании "АйФлай", Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия".

"Принципиально решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа", - сказано в сообщении Росавиации, которое вышло после совещания по ситуации с "ВИМ-Авиа".

При этом перевозки внутри России будут компенсированы этим компаниям из федерального бюджета 2018 года, а чартеры - из "внебюджетных источников".

Рейсы компании из Домодедово, где "ВИМ-Авиа" отказались заправлять топливом из-за большой задолженности, перенесут во Внуково. "Все самолеты компании перебазируются во "Внуково", - сказал во вторник глава совета директоров аэропорта Виталий Ванцев.

Внешнее управление

"Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", - также сказано в сообщении.

Введение внешнего управления означает отстранение нынешнего руководства, пояснил Русской службе Би-би-си советник руководителя Росавиации Сергей Извольский

"Действующее руководство будет отстранено, поскольку принято решение о внебюджетном финансировании рейсов на возврат туристов из-за рубежа. Нужен эффективный контроль этих средств, для этого и нужно внешнее управление", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках внешнего управления, Извольский уточнил, что так называемая глубина продаж билетов "ВИМ-Авиа" - до 29 октября. "Пока перевозим пассажиров, будет действовать. На глубокую перспективу пока загадывать не будем", - добавил он.

О том, что в компании может быть введено внешнее направление, еще накануне говорил ее совладелец Рашид Мурсекаев.

"Оборотные средства закончились и финансирование заморожено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления", - сказал Мурсекаев в интервью телеканалу "России-24".

"Цель такого управления - не спасение перевозчика, а обеспечение перевозки всех пассажиров, которые купили билеты", - рассказал Би-би-си руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его мнению, введение внешнего управления говорит об отсутствии доверия к нынешнему менеджменту компании.

"Его возвращение уже не предполагается. Все указывает, что авиакомпания вступила на дорогу ликвидации", - считает эксперт. В самой компании происходящее еще в выходные называли временными трудностями.

Остановка чартеров и уголовное дело

Массовые задержки рейсов начались в минувшую субботу, а уже в понедельник "ВИМ-Авиа" объявила о прекращении чартерных перевозок. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство авиакомпании, зная о том, что денежных средств недостаточно для закупки топлива, продолжало продавать авиабилеты на рейсы, "получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей".

В самой авиакомпании возникшие сложности объясняли "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов". В свою очередь, собеседник "Ведомостей" рассказывал, что компания "много лет работает так: в зимний сезон копит долги, летом зарабатывает и отдает деньги".

Представитель "ВИМ-Авиа" накануне говорила Би-би-си, что вместе с "финансовыми организациями, решившими поддержать авиаперевозчика" разрабатывается план урегулирования ситуации.

По данным "Ведомостей", долг перевозчика перед Домодедово составляет около 0,5 млрд рублей. Еще столько же компания должна другим аэропортам и поставщикам топлива, писало издание The Bell. В результате "спора хозяйствующих субъектов" за три дня начиная с субботы были задержаны больше 40 рейсов "ВИМ-Авиа" из Домодедово и петербургского Пулково.

"Ведомости", ссылаясь на федерального чиновника, сообщали, что компания обращалась к правительству с просьбой о государственных гарантиях по кредитам. Во вторник министр транспорта России Максим Соколов назвал нецелесообразной господдержку авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Господдержка уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу", - сказал министр журналистам.

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России, следует из данных Росавиации. Компания зарегистрирована в Татарстане, но базируется в Домодедово, где занимает четвертое место по пассажиропотоку.

По данным ассоциации "Турпомощь", сейчас за рубежом находятся 43 тысячи человек, ранее улетевшими рейсами "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит.