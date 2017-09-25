СКР завел уголовное дело о крупном мошенничестве в "ВИМ-Авиа"

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Следователи возбудили дело по факту хищения средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа". Авиакомпания продолжала продавать билеты, хотя знала, что не хватает денег для закупки топлива, говорится в обосновании уголовного дела. Компания на грани остановки, сообщали ранее СМИ.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, руководство авиакомпании, зная о том, что денежных средств недостаточно для закупки топлива, продолжало продавать авиабилеты на рейсы, "получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей".

В рамках уголовного дела уже допрошен генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев, сообщили в СКР.

Ранее в понедельник Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о внеплановой проверке авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за массовых задержек рейсов. Проверку также начали прокуратура и СКР.

Как заявили в генпрокуратуре, с начала 2017 года "ВИМ-Авиа" задержала более тысячи рейсов минимум на два часа, что составляет около 12% от их общего количества.

Очередная волна массовых задержек рейсов началась 23 сентября. За три дня были задержаны более 40 рейсов авиакомпании из московского Домодедово и петербургского Пулково.

СМИ о проблемах "ВИМ-Авиа"

Накануне российские СМИ сообщили, что авиакомания находится на грани остановки и просит помощи у правительства.

Как пишут "Ведомости", Домодедово - базовый аэропорт "ВИМ-авиа" - отказался обслуживать компанию в долг, после того как авиакомпания задолжала аэропорту 0,5 млрд рублей. Эту сумму газете назвал близкий к Домодедово источник.

Еще столько же, по данным издания The Bell, "ВИМ-авиа" должно другим аэропортам и поставщикам топлива.

"Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника сообщали, что у компании нет денег для оплаты долгов и она обратилась в правительство с просьбой предоставить помощь - государственные гарантии по кредитам.

Минтранс России уже начал готовиться к возможному краху "ВИМ-авиа", сказал "Ведомостям" представитель министерства. По его словам, Росавиации поручено проработать вместе с другими авикомпания вопрос о перевозке пассажиров на тот случай, если "ВИМ-авиа" не сможет выполнять рейсы.

В самой авиакомпании в субботу заявляли, что "временные трудности с расписанием" связаны с "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Два года назад, осенью 2015 года, российский рынок покинула компания "Трансаэро" - крупнейшая на тот момент частная авиакомпания.