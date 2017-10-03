Колбасу из "корзины Сечина" уничтожили по просьбе следователей

Правообладатель иллюстрации Фото предоставил "Ведомостям" получатель подарка Image caption Корзинка "От Иваныча" - традиционный подарок Сечина друзьям и знакомым

Уничтожено самое известное вещественное доказательство в деле Алексея Улюкаева - корзина с колбасой, которую глава "Роснефти" Игорь Сечин вручил экс-министру экономики.

Как стало известно Русской службе Би-би-би, решение об этом принял суд по ходатайству следствия. "17 мая 2017 года по решению Басманного суда, колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся", - рассказала Би-би-си адвокат Улюкаева Виктория Бурковская. Информацию о ликвидации вещдока также подтвердил собеседник Би-би-си, знакомый с материалами дела.

Подарочная корзинка "От Иваныча" - традиционный подарок главы "Роснефти" Игоря Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям. Глава "Роснефти" регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов "Роснефти" делают колбасные изделия под брендом "От Иваныча", писал журнал Forbes. В корзинке "От Иваныча" - набор из колбасы, сосисок, сарделек, колбасного хлеба.

Именно такую корзинку Сечин подарил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого сейчас обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Глава "Роснефти" настаивает, что Улюкаев требовал у него взятку и приехал за ней в офис компании.

В суде была обнародована расшифровка аудиозаписи разговора, который состоялся между Сечиным и Улюкаевым в "Роснефти" прямо перед задержанием министра. Из нее следует, что глава компании вручил чиновнику сумку из плотной ткани и подарочную корзинку. "Корзиночку забери", - цитировали прокуроры главу "Роснефти".

В сумке сотрудники ФСБ, задержавшие министра на выходе, нашли 2 млн долларов. Улюкаев уверяет, что не знал о содержимом той сумки.

В корзинке были колбасные изделия и бутылки краснодарского вина "Усадьба Дивноморское" (его производит "Абрау-Дюрсо"), рассказала адвокат Улюкаева. Корзинку изъяли 15 ноября при осмотре служебной BMW 750Li xdrive, на которой ездил Улюкаев, и приобщили к делу в качестве вещдока.

Об утилизации вещественного доказательства, как скоропортящегося, ходатайствовало следствие, рассказала Бурковская. "Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (день задержания министра - Би-би-си), почему ее уничтожили спустя аж полгода?", - недоумевает адвокат. Бурковская добавила, что судьба самой корзинки и вина и ей неизвестна. Защита министра, по ее словам, корзину "От Иваныча" так и не увидела. Собеседник Би-би-си, знакомый с материалами дела, тоже сказал, что не знает, уничтожено ли вино и сама корзинка вместе с колбасой.

Согласно ст. 82 уголовно-процессуального кодекса, "скоропортящиеся товары и продукция", которые являются вещдоками, уничтожаются, если они пришли в негодность. Решение об их утилизации принимается либо с согласия владельца, либо по решению суда. В статье, впрочем, оговаривается, что "скоропортящиеся" вещдоки также могут быть возвращены владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания, или реализованы.

Вещдоки уничтожаются согласно соответствующему постановлению правительства. В этом документе указано, что утилизирует вещдоки федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

"Мы не комментируем дело Улюкаева, так как оно находится в суде", - заявила Би-би-си официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В Росимуществе и в Басманном суде не смогли оперативно предоставить комментарии.

Расшифровка аудиозаписи встречи Сечина и Улюкаева

(разговор начинается у входа в здание "Роснефти" и затем продолжается внутри)

Сечин: Ты что, без куртки? Холодно же. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Да не, не надо, не надо, не холодно.

Сечин: Прошу прощения, что затянули. В командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем. И ключ на всякий случай.

Улюкаев: Да, пойдемте.

Сечин (обращается не к Улюкаеву): Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока.

(затем Сечин начинает рассказывать Улюкаеву о показателях "Роснефти", в частности, о капитализации компании)

Сечин: Что за это время мы создали: по текущей добыче первое место в мире, себестоимость высококонкурентная.

Улюкаев: Извини, перебью, вы в 2,5 раза дешевле аналогов.

Сечин: Ну есть, но у нас налоги очень большие.

(Сечин говорит, что нужно заниматься налоговой базой, Улюкаев с ним соглашается, потом говорят о сланцевой нефти, заморозке нефтедобычи и геологоразведке; прощаясь, Сечин просит Улюкаева не обижаться "за эти затяжки")

Сечин: Леша, ну спасибо большое, не задерживаю тебя, у тебя сложный график.

Улюкаев: Да, еще на курсы заскочу.

Сечин: Корзиночку забери.