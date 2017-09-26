Олег Тиньков пообещал отозвать иски к "Немагии"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сначала Тиньков говорил, что отзовет иски только когда услышит извинения, а ролик уберут с канала

Банкир Олег Тиньков отзовет все иски и заявления в полицию, которые были им поданы против авторов видеоблога "Nemagia". Такое обещание он дал видеоблогеру Амирану Сардарову во время интервью.

"Я тебе обещаю, что во вторник [26 сентября] я отзову иски все - то есть и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело", - заявил Тиньков.

Сардаров ранее не раз предлагал Тинькову отозвать иски, настаивая, что сообщество видеоблогеров должно само разобраться с этим конфликтом.

Поводом для подачи исков в суд и заявлений в правоохранительные органы стал ролик об Олеге Тинькове, опубликованный в видеоблоге "Nemagia". В нем блогеры сделали несколько резких выпадов против Тинькова лично, его жены и "Тинькофф-банка".

Банкир подал сразу в два суда иски с требованием взыскать с авторов блога компенсацию ущерба, а также написал в полицию заявление о клевете, после чего оди из создателей блога Алексей Псковитин стал подозреваемым по уголовному делу о клевете.

В чем дело

Поводом для подачи иска о защите деловой репутации в арбитраж стали заявления о том, что банк якобы не всегда выплачивает сотрудникам зарплату. В самом "Тинькофф-банке" эту фразу расценили как обвинение в нарушении трудового законодательства.

Кроме того, банк возмутило, что блогеры подвергли сомнению его официальные данные о прибыли и назвали их ложью. По мнению банка, тем самым его фактически обвинили в обмане.

Третья фраза, вызвавшая недовольство банка, содержала грубое высказывание в адрес Тинькова. "Ну **** [плевал] бы Тиньков и **** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало", - говорилось в видеоблоге. Банк счел это оскорблением своего создателя.

Опубликованный в августе ролик вызвал эмоциональную реакцию банкира, который 14 сентября опубликовал собственный видеоответ.

"Есть грань, ребята, и в погоне за хайпом блогеры из "Немагии" ее перешли. Обвинять меня в том, что я не плачу зарплаты и даю взятки - это клевета. А клевета - это уголовная статья", - написал Тиньков.

"Я готов судиться и готов идти до конца, и пускай это будет эффект Тинькова", - говорит банкир в ролике. В качестве повода для иска он перечисляет те же три утверждения и обвинения во взяточничестве.

"Если я услышу извинения, если ребята уберут эти клеветнические заявления со своего канала, я готов отозвать все иски", - добавлял Тиньков.