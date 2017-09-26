Индонезия: извержение вулкана на Бали неизбежно

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY IMAGES Image caption Некоторые из местных фермеров отказываются покидать опасную территорию, так как у них нет возможности вывезти скот

Извержение вулкана Агунг на индонезийском острове Бали фактически неизбежно. Как сообщили власти страны, вулканическая активность достигла критической стадии.

Тем не менее, власти Индонезии подчеркивают, что предсказать точное время извержения вулкана невозможно.

С конца прошлой недели на Бали объявлен самый высокий уровень опасности извержения вулкана Агунг.

В понедельник в районе вулкана были зафиксированы сотни подземных толчков.

Более 57 тысяч жителей опасного района уже эвакуированы.

Представитель индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо подчеркнул, что вулканическая активность растет, сейсмические толчки учащаются.

"Есть определенная вероятность, что вулкан начнет извергаться, но мы не знаем, когда именно это произойдет", - подчеркнул пресс-секретарь агентства.

Согласно официальным данным, ко вторнику из опасной зоны было эвакуировано 57 428 человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В округе Клункунг эвакуированных жителей разместили на территории стадиона

Волонтеры помогают местным жителям вывезти скот из опасной территории. Самые популярные курорты на Бали - города Кута и Семиньяк - находятся в 70 км от вулкана Агунг. Пока, как сообщают власти страны, международный аэропорт Бали в Денпасаре работает в обычном режиме.

Несколько стран, в том числе Великобритания, Австралия и Сингапур, предупредили своих граждан, находящихся в Индонезии и собирающихся отправиться в эту страну, о возможной отмене авиарейсов и необходимости эвакуации из опасной территории на острове Бали.

Первые небольшие толчки в районе вулкана сейсмологи начали регистрировать с конца августа. Через несколько дней после регистрации первых толчков стало очевидно, что вулканическая активность нарастает - толчки стали более мощными и частыми.

Тогда власти приняли решение объявить о повышении уровня опасности извержения вулкана. Сначала были эвакуированы жители деревень, находящихся у подножия вулкана Агунг.

Позже власти Индонезии приняли решение о введении 12-километровой запретной зоны вокруг вулкана. Тысячи человек были размещены во временных убежищах в городских центрах и школах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В индуистских храмах проходят церемонии, которые, как считают верующие, могут умилостивить разгневанных богов

Ребекка Хеншке, редактор Индонезийской службы Би-би-си

Согласно существующему на Бали поверью, когда извергается вулкан Агунг, это значит, что боги чем-то недовольны. Все происходящее на острове, как верят местные жители, так или иначе связано с вулканом.

Некоторые из местных духовных наставников считают, что за приближающееся стихийное бедствие ответственны туристы, которые плохо себя ведут и не уважают местные традиции.

Сейчас в храмах Бали проходят ритуальные церемонии, призванные умилостивить богов. Верующие приносят в храмы богатые приношения.

Некоторые из местных жителей остаются в опасной зоне, ожидая духовных знамений от священнослужителей, которые, согласно поверию, могут общаться с духом вулкана.

Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году. Тогда у местных жителей было всего несколько минут, чтобы покинуть опасную территорию. Во время извержения 1963 года погибло более тысячи человек.

Сейчас некоторые фермеры, у которых нет возможности вывезти скот, возвращаются каждый день в опасную зону, чтобы накормить животных.

Местные зоозащитники пытаются организовать эвакуацию животных или отпустить их на волю, чтобы те сами могли убежать и спастись, когда начнется извержение вулкана.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стратовулкан Агунг, высота которого составляет 3142 метра, располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов

Агунг относится к классу стратовулканов, он имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока вне опасности.

Агунг входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" - вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.