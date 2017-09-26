Павлу Дурову предъявили обвинения в Иране

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Власти Ирана предъявили обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Дуров заявил, что он удивлен.

Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, которого цитирует иранское агентство ISNA, мессенджером пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и многих других странах).

Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии.

Сам Дуров заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

"Я удивлен. Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины [обвинений] другие", - написал он в "Твиттере".

Каковы эти причины, Дуров не уточнил. Он подчеркнул, что ежедневно модераторы Telegram блокируют больше тысячи каналов и чатов с порнографией и призывами к терроризму.

Пропустить Twitter пост , автор: @durov I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г.

Telegram - самый популярный мессенджер в Иране, где заблокированы "Твиттер" и "Фейсбук". В 2015 году власти страны заблокировали и Telegram, потребовав от администрации мессенджера перенести серверы в Иран.

Впоследствии мессенджер был разблокирован, а летом 2017 года в Тегеране заявили, что Telegram перенес часть серверов на иранскую территорию.

Дуров, в свою очередь, говорил, что иранские власти, возможно, имели в виду так называемые CDN-ноды. В некоторых странах Telegram арендует их для ускорения обмена информацией в сервисе. Такие узлы не хранят никакой приватной информации, подчеркивал Дуров.

Как отмечает Иранская служба Би-би-си, предъявляя обвинения Дурову, власти страны могут пытаться добиться от него переноса серверов.

Telegram в России

Российские власти летом этого года также угрожали заблокировать Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда потребовал от Дурова предоставить ведомству информацию для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

Жаров при этом отмечал, что, отказываясь соблюдать российское законодательство, Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram и демонстрирует нейтральное отношение к террористам и преступникам, которые пользуются мессенджером.

О том, что мессенджер популярен среди террористов, заявляли также в ФСБ. Там подчеркивали, что мессенджер предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

В итоге Дуров заявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации при условии, что Роскомнадзор сам возьмет необходимую информацию из открытых источников.

При этом основатель Telegram и российской соцсети "ВКонтакте" уверял, что компания откажется выполнять "антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России.

Как заявляли ранее в Telegram, компания хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Общего хранилища данных нет - разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.

Штаб-квартира Telegram находится в Берлине, а сама компания никак не связана с Россией, несмотря на то, что там родились ключевые разработчики мессенджера - братья Павел и Николай Дуровы, подчеркивается в справке на сайте мессенджера.

В сентябре 2017 года программист Антон Розенберг, который называет себя бывшим техническим директором соцсети "ВКонтакте", заявил, что Дуров, как и вся команда Telegram, якобы по-прежнему живет и работает в России.

Дуров на это ответил, что в последний раз его команда собиралась в доме, который Розенберг называет их офисом, в 2014 году.