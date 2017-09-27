140 символов в "Твиттере"? Возможно, это скоро изменится
Дни 140 символов в "Твиттере", возможно, сочтены: сервис микроблогов задумался над увеличением лимита знаков в сообщении вдвое - до 280 символов.
Пока социальная сеть тестирует нововведение для ограниченного круга пользователей.
Возможные перемены помогут людям "легче выражать свои мысли", считают в компании.
"Как запихнуть все мысли в один твит? Мы все там были, и это мучение", - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.
В компании признали, что многие пользователи могут испытывать эмоциональную привязанность к 140 символам. "Мы тоже это ощутили, - продолжает Розен. - Но мы попробовали новый вариант, увидели, насколько он хорош, и просто влюбились в это новое ограничение".
Несмотря на то, что "Твиттером" пользуются многие известные личности, среди которых и американский президент Дональд Трамп, финансовые результаты компании в последнее время оставляют желать лучшего.
Компания не только зафиксировала убыток во втором квартале 2017 года - 116 млн долларов, - но и не смогла увеличить пользовательскую базу соцсети. Посему в компании надеются, что увеличение лимита пойдет на пользу соцсети и позволит привлечь новых юзеров.
Число пользователей "Твиттера" - 328 млн человек, для сравнения "Фейсбуком" пользуются 2 млрд человек.
Twitter опробует новинку на всех языках, кроме японского, китайского и корейского.
Именно эти языки и вдохновили компанию попробовать новое. Ведь один иероглиф содержит больше информации, а значит писать можно достаточно большие сообщения.
И юзеры, пишущие на этих языках, пользуются "Твиттером" чаще, говорят в компании. "На всех рынках, где людям не приходится втискивать мысли в 140 знаков, люди чаще твитят".
Основатель "Твиттера" Джек Дорси одним из первых вышел за рамки 140 символов: "Это пусть и маленькая перемена, но большой шаг для нас. 140 символов - это был случайный выбор, основанный на 160 символах в лимите SMS-сообщений. Горжусь тем, насколько вдумчиво подошла команда к решению проблемы, с которой сталкивались люди, пытаясь написать твит. И при этом им удалось сохранить нашу краткость, скорость и сущность!"
Не все "Твиттер"-пользователи с энтузиазмом восприняли новинку. Писатель Сара Кендзиор, например, говорит, что теперь твит выглядет очень длинным. "Кто-то хочет знать, почему 280 знаков - плохая идея? Да потому что сейчас твит просто не помещается в "Твиттере", - написала Кендзиор.
Журналист Times Сатнам Сангера замечает, что одним из тех, кому наверняка понравится идея, станет фанат "Твиттера" Дональд Трамп: "Я вообще не хочу просыпаться утром, если Трамп будет в числе тех, кто будет тестировать систему в 280 знаков", - пишет журналист.
Ограничение в 140 знаков в "Твиттере" родилось из лимита в 160 знаков для SMS-сообщений. Основатель Twitter Джек Дорси хотел, чтобы твиты были еще короче, чем SMS.
Дорси называл ограничение в 140 знаков изящным и заставляющим людей творчески мыслить.
Но в последние годы соцсеть постепенно шла к тому, чтобы увеличить лимит символов.
В прошлом году, например, пользователям разрешили обходить правило 140 символов при прикреплении фотографий, видеороликов, GIF-файлов и цитат.