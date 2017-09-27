140 символов в "Твиттере"? Возможно, это скоро изменится

Правообладатель иллюстрации Reuters

Дни 140 символов в "Твиттере", возможно, сочтены: сервис микроблогов задумался над увеличением лимита знаков в сообщении вдвое - до 280 символов.

Пока социальная сеть тестирует нововведение для ограниченного круга пользователей.

Возможные перемены помогут людям "легче выражать свои мысли", считают в компании.

"Как запихнуть все мысли в один твит? Мы все там были, и это мучение", - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.

В компании признали, что многие пользователи могут испытывать эмоциональную привязанность к 140 символам. "Мы тоже это ощутили, - продолжает Розен. - Но мы попробовали новый вариант, увидели, насколько он хорош, и просто влюбились в это новое ограничение".

Несмотря на то, что "Твиттером" пользуются многие известные личности, среди которых и американский президент Дональд Трамп, финансовые результаты компании в последнее время оставляют желать лучшего.

Компания не только зафиксировала убыток во втором квартале 2017 года - 116 млн долларов, - но и не смогла увеличить пользовательскую базу соцсети. Посему в компании надеются, что увеличение лимита пойдет на пользу соцсети и позволит привлечь новых юзеров.

Число пользователей "Твиттера" - 328 млн человек, для сравнения "Фейсбуком" пользуются 2 млрд человек.

Twitter опробует новинку на всех языках, кроме японского, китайского и корейского.

Именно эти языки и вдохновили компанию попробовать новое. Ведь один иероглиф содержит больше информации, а значит писать можно достаточно большие сообщения.

И юзеры, пишущие на этих языках, пользуются "Твиттером" чаще, говорят в компании. "На всех рынках, где людям не приходится втискивать мысли в 140 знаков, люди чаще твитят".

Основатель "Твиттера" Джек Дорси одним из первых вышел за рамки 140 символов: "Это пусть и маленькая перемена, но большой шаг для нас. 140 символов - это был случайный выбор, основанный на 160 символах в лимите SMS-сообщений. Горжусь тем, насколько вдумчиво подошла команда к решению проблемы, с которой сталкивались люди, пытаясь написать твит. И при этом им удалось сохранить нашу краткость, скорость и сущность!"

Пропустить Twitter пост , автор: @jack This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) 26 сентября 2017 г.

Не все "Твиттер"-пользователи с энтузиазмом восприняли новинку. Писатель Сара Кендзиор, например, говорит, что теперь твит выглядет очень длинным. "Кто-то хочет знать, почему 280 знаков - плохая идея? Да потому что сейчас твит просто не помещается в "Твиттере", - написала Кендзиор.

Пропустить Twitter пост , автор: @sarahkendzior In case anyone is wondering why 280 characters is a bad idea, it's because THE TWEET IS NOW TOO LONG TO FIT ON TWITTER pic.twitter.com/WaUOMLAYiQ — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) 26 сентября 2017 г.

Журналист Times Сатнам Сангера замечает, что одним из тех, кому наверняка понравится идея, станет фанат "Твиттера" Дональд Трамп: "Я вообще не хочу просыпаться утром, если Трамп будет в числе тех, кто будет тестировать систему в 280 знаков", - пишет журналист.

Пропустить Twitter пост , автор: @Sathnam I don't want to wake up in the morning if Donald Trump is one of the people who gets 280 characters as part of this test — Sathnam Sanghera (@Sathnam) 26 сентября 2017 г.

Ограничение в 140 знаков в "Твиттере" родилось из лимита в 160 знаков для SMS-сообщений. Основатель Twitter Джек Дорси хотел, чтобы твиты были еще короче, чем SMS.

Дорси называл ограничение в 140 знаков изящным и заставляющим людей творчески мыслить.

Но в последние годы соцсеть постепенно шла к тому, чтобы увеличить лимит символов.

В прошлом году, например, пользователям разрешили обходить правило 140 символов при прикреплении фотографий, видеороликов, GIF-файлов и цитат.