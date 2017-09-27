ФСБ потребовала от Telegram расшифровывать сообщения пользователей

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption Письма из ФСБ приходят в офис Telegram в Лондоне

ФСБ составила на мессенджер Telegram протокол об административном нарушении из-за отказа предоставлять расшифровку переписки пользователей. Копию протокола опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров опубликовал полученное из ФСБ уведомление с просьбой явиться на составление протокола. Представитель компании в ФСБ не явился, и 14 сентября протокол составили без него.

Как говорится в протоколе, который Дуров опубликовал у себя на странице, он должен был предоставить ключи шифрования 14 июля. Компании дали на это пять дней, однако к концу августа она так и не сделала этого.

Таким образом. говорится в документе, Telegram не выполнил требования закона об информации и не предоставил ведомству ключи шифрования сообщений. По словам Дурова, протокол может привести к судебным процессам.

После того как Telegram включили в реестр организаторов распространения информации, составленный Роскомнадзором, мессенджер был обязан по запросу спецслужб предоставлять расшифровки.

По кодексу об административных правонарушениях, Telegram как организатору распространения информации грозит штраф до 1 млн рублей.

По факту наложения штрафа компании могут вынести предписание об устранении нарушений, на это дается не менее 15 дней. Если нарушение не устраняется, доступ к ресурсу блокируется в течение одного дня.

Угрозы блокировкой и "закон Яровой"

В июне этого года российские власти угрожали заблокировать Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда потребовал от Дурова предоставить ведомству информацию для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

Павел Дуров ответил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации при условии, что Роскомнадзор сам возьмет необходимую информацию из открытых источников.

Основатель Telegram и российской соцсети "ВКонтакте" пообещал, что компания откажется выполнять "антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России.

Компания хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско.

Иран против

Ранее против Дурова возбудили дело в Иране. По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, которого цитирует иранское агентство ISNA, мессенджером Telegram пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и многих других странах).

Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии. Дуров на это отвечал, что удивлен. "Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране" - написал он у себя в "Твиттере".

Он предположил, что реальные причины для уголовного преследования иные, но не уточнил, какие именно.