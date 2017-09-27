Третий за неделю: в Красноярске сообщили об отставке губернатора

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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил подчиненным, что уходит в отставку. Это уже третья отставка главы региона за эту неделю.

Об уходе краевого руководителя сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого законодательного собрания Алексей Клешко. "Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется", - написал Клешко.

Во вторник депутат городского совета Красноярска Владимир Владимиров у себя в Facebook также заявлял, что решение о досрочной отставке Толоконского уже принято.

"Сегодня я вынужден признать, что версия об увольнении действительно есть и завтра, скорее всего, будет подписан документ. Исполняющим обязанности, опять же скорее всего, будет наш земляк", - прокомментировал в среду запись Владимирова еще один депутат красноярского горсовета Геннадий Торгунаков.

Сам Толоконский эти сообщения пока не прокомментировал, на сайте Кремля сообщений о его отставке также нет. В понедельник администрация Красноярского края опровергала сообщения ряда региональных и федеральных СМИ об отставке Виктора Толоконского, избранного губернатором края в сентябре 2014 года.

Виктор Толоконский родился в Новосибирске в 1953 году. В 1996 году он стал мэром Новосибирска.

В феврале 2000 года Толоконский стал членом Совета Федерации РФ. В верхней палате российского парламента он проработал до ноября 2001 года, был членом комитета по вопросам экономической политики.

В 2003 году Толоконского переизбрали на должность главы Новосибирской области. В 2005 году он вступил в "Единую Россию".

Должность новосибирского губернатора Толоконский занимал до 2010 года, после чего четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе, а затем был избран губернатором Красноярского края.