Бывший замглавы меджлиса крымских татар получил два года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Умеров высказывался против аннексии Крыма в интервью украинскому телевидению

Бывший заместитель главы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщил его адвокат Николай Полозов. Умеров попал под следствие после того, как в интервью украинскому телевидению назвал Крым оккупированной территорией.

Дело рассматривалось в Симферопольском районном суде в аннексированном Крыму, который решил, что подсудимый посягал на территориальную целостность России. В соответствии с приговором Умерову помимо основного наказания также на два года запретили заниматься публичной деятельностью, сообщает Полозов.

Умерову назначено более строгое наказание, чем просило обвинение. Как сообщает Интерфакс, в ходе прений неделю назад прокурор просил для Умерова условного срока в 3,5 года.

"Непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров - крымский татарин. По всей видимости, в Кремле есть жесткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности", - написал Полозов в "Фейсбуке", добавив, что опасается за здоровье своего подзащитного.

Ильми Умеров - бывший заместитель главы Меджлиса крымских татар, который в апреле по иску Натальи Поклонской, занимавшей тогда пост прокурора Крыма, признали экстремистской организацией.

Действующему главе меджлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову с 2014 года официально запрещен въезд в Россию - как и предыдущему председателю и лидеру крымско-татарского национального движения Мустафе Джемилеву. Оба они сейчас живут в Киеве.

Самого Полозова, который защищает Умерова, в январе этого года допрашивали по делу его подзащитного в ФСБ. Он говорил, что его доставили в управление ФСБ насильно, и заявил, что считает это похищением.

Дело Умерова

В конце апреля прошлого года Верховный суд Крыма объявил меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

В мае ФСБ России обвинила зампредседателя меджлиса Ильми Умерова в посягательстве на территориальную целостность России после того, как в телеинтервью он сказал, что Крым - не Россия, а оккупированная территория, которая подлежит возврату Украине.

Умерова задержали, однако позже отпустили под подписку о невыезде. Родные Ильми Умерова утверждают, что он страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона.

18 августа Умерова принудительно доставили в психиатрическую больницу Симферополя для проведения психиатрической экспертизы. Неожиданно для адвокатов и родных в тот же день его перевели в стационарное отделение на несколько недель.

США, Евросоюз, Украина, а также правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International тогда призвали освободить Ильми Умерова.

В понедельник Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о нарушениях прав человека в Крыму, в котором призвало Россию обеспечить соблюдение прав крымских татар и живущих в Крыму украинцев. В документе говорится об избирательных действиях крымской полиции, направленных против крымских татар, включая обыски в домах, вызовы, задержания, взятие образцов ДНК.