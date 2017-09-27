Путин устроил разнос министрам из-за проблемы с "ВИМ-Авиа"

Правообладатель иллюстрации Yekaterina Shtukina/TASS Image caption Наряду с Соколовым (справа) досталось и куратору транспортной отрасли Дворковичу

Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за прекращения работы авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Хочу министру [Соколову] сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем", - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Президент рассказал, что обсуждал ситуацию с "ВИМ-Авиа" с Соколовым накануне, и тот заявил, что авиакомпания полностью соответствовала критериям минтранса.

"Он [Соколов] мою реакцию знает, не будут [ее] повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие: критериям соответствует, а работать не может", - возмутился Путин.

Досталось и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему транспортную отрасль. "Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера - вы недостаточно внимания уделяете этой теме. Может быть, вы слишком загружены", - сказал Путин.

Он потребовал "быстро и эффективно закрыть проблему с "ВИМ-Авиа" и представить предложения по урегулированию ситуации в транспортной отрасли в целом.

В минувшую субботу "ВИМ-Авиа" начала массово задерживать рейсы, а уже в понедельник объявила о прекращении чартерных перевозок. 26 сентября в Росавиации заявили, что в компании вводится внешнее управление.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях средств пассажиров "ВИМ-Авиа". В среду уголовное дело было передано в центральный аппарат СКР.

По версии следствия, руководство авиакомпании, зная о том, что денежных средств недостаточно для закупки топлива, продолжало продавать авиабилеты на рейсы, "получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей".

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России, следует из данных Росавиации. Компания зарегистрирована в Татарстане, но базируется в Домодедово, где занимает четвертое место по пассажиропотоку.

Как писали "Ведомости", причиной проблем "ВИМ-Авиа" стали долги. Источник издания, близкий к Домодедово, говорил, что аэропорт отказался обслуживать компанию после того как ее долг достиг полумиллиарда рублей (8,66 млн долларов). Еще столько же, сообщало издание The Bell, "ВИМ-Авиа" задолжала другим аэропортам и поставщикам топлива.

"Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника сообщали, что у компании нет денег для оплаты долгов, и она обратилась в правительство с просьбой предоставить помощь - государственные гарантии по кредитам.

Однако во вторник министр транспорта Максим Соколов назвал господдержку авиакомпании "ВИМ-Авиа" нецелесообразной. "Господдержка уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу", - сказал он.

Росавиация попросила выполнить регулярные и чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" другие авиакомпании. Готовность сделать это выразили "Уральские авиалинии", компании "Ай Флай", Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия".