Росгвардия: хрустальные погоны - традиционный подарок офицерам

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В Росгвардии заявили, что хрустальные погоны за полмиллиона рублей, которые собралось закупить ведомство, являются традиционным памятным подарком для высших офицеров.

"Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет", - заявили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Как отметили в ведомстве, вручение символических погон является "давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров".

"Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", - добавили в Росгвардии.

Ранее на сайте госзакупок был размещен тендер на закупку хрустальных погон для Росгвардии стоимостью 582 тыс. рублей.

Всего ведомство хочет закупить 104 пары погон: две пары погон "генерал-полковник", 22 пары погон "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор", следует из документации. Погоны должны быть упакованы в "бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки".

Отставной офицер внутренних войск МВД, на базе которых в 2016 году была создана Росгвардия, сказал Русской службе Би-би-си, что никогда не слышал о "давней традиции" дарить хрустальные погоны.

"Была традиция на присвоение воинского звания дарить обычные погоны - всем, от лейтенанта до генерала. Делается это в торжественной обстановке, на общем собрании или на военном совете, в присутствии командования", - рассказал бывший военный.

"Понятно, что генеральские погоны стоят подороже. Но хрустальные погоны - это что-то новенькое. Зачем они нужны? Дарили бы тогда сразу золотые. Возможно, это чей-то личный подарок", - предположил он.

Согласно данным на сайте госзакупок, Росгвардия - не единственная, кто закупает хрустальные погоны. В 2014 году Федеральная служба исполнения наказаний объявила конкурс на поставку 14 пар хрустальных погон стоимостью 98 тыс. рублей. Тогда тендер выиграло ООО "Интерьерстекло".