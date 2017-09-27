Иракские курды проголосовали за независимость

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курды подавляющим большинством голосов поддержали независимость Иракского Курдистана

Население иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник референдуме.

По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме, отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против.

Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.

Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

"Референдум должен быть отменен. Необходимо начать диалог в рамках конституции. Мы никогда не вступим в переговоры по результатам референдума", - заявил накануне голосования премьер-министр Ирака Хайдер Абади.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Итоги голосования не означают немедленного объявления об отделении от Ирака, однако курдские лидеры надеются начать переговоры с Багдадом

"Мы установим иракские законы по всей территории Курдистана в соответствии с конституцией", - пообещал иракский премьер, выступая перед членами парламента.

Иракский парламент призвал правительство страны направить войска в Курдистан, чтобы взять под свой контроль важнейшие нефтяные месторождения на курдской территории.

Иракские власти потребовали от зарубежных правительств закрыть свои дипломатические миссии в Эрбиле, столице Курдистана.

Новый военный конфликт?

Многие опасаются, что референдум в иракском Курдистане приведет к новому региональному конфликту.

Делегация иракских военных, сообщает Рейтер, уже отправилась в Иран для координации ответных мер.

Иран и Турция также противятся отделению Курдистана. На днях их армии начали совместные учения в приграничных с Курдистаном районах. Ирак также провел совместные с Турцией военные маневры.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Турецкие и иракские военные провели учения в приграничных с Курдистаном районах

Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг курдского референдума в телефонном разговоре накануне визита российского президента в Анкару, намеченного на четверг, сообщили источники агентства Франс пресс в окружении турецкого лидера. В официальном кремлевском коммюнике не упоминалось об этой теме.

Оба лидера "подчеркнули важность сохранения территориальной целостности как Ирака, так и Сирии", сообщили источники.

В то время как Анкара опасается усиления сепаратистских настроений среди турецких курдов, у России свои экономические интересы в Курдистане. В частности, компания "Роснефть", как сообщает агентство Рейтер, в последнее время наращивала свои инвестиции в иракском Курдистане.

Ее основной проект здесь - строительство нефтепровода из Курдистана в Европу - может оказаться под большим сомнением.

Российский МИД в заявлении от 27 сентября вновь подтвердил поддержку "суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока" и призвал курдов искать приемлемые для них решения в рамках единого иракского государства.

Ранее США, Великобритания и международная коалиция, борющаяся с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", попросили отложить референдум на два года.

Президент иракского Курдистана Масуд Барзани сказал, что откладывать референдум было слишком поздно.