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Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по иску председателя совета директоров Тинькофф банка Олега Тинькова о защите чести и достоинства к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину.

Также инстанция сняла запрет на распространение видео о банкире.

Решение суд принял на основании заявления Тинькова об отказе от иска. Суд отменил принятые ранее обеспечительные меры - запрет на распространение видео и блокировку ссылки на него.

Банкир в иске требовал взыскать солидарно с блогеров 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Причины отказа от иска на заседании представители банкира не озвучили, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Русская служба Би-би-си восстановила хронику противостояния.

8 августа блогеры из Кемерово Михаил Печерский и Алексей Псковитин выпустили ролик с критикой основателяТинькоффБанка на своем канале в Youtube.

Блогеры сделали несколько резких выпадов против бизнесмена лично, его жены и банка. В видеоролике с пародиями на бизнесмена Тинькова фактически обвиняли в обмане и плохом отношении к сотрудникам и клиентам.

"Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение", - говорится в описании ролика, который к концу сентября посмотрели уже более 7,5 млн человек.

Однако Тиньков юмор не оценил. По сведениям портала "Канобу", после выхода ролика его представители пытались добиться удаления видео. Они также обращались к другим популярным блогерам с просьбой выпустить ответное разоблачение, писала "Лента.ру".

23 августа ТинькоффБанкподал иск о защите деловой репутации, потребовав взыскать с блогеров 500 тыс. рублей (8,6 тыс. долларов)

"Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону", - цитировала газета "Ведомости" представителя компании.

По данным издания, претензии у истца вызвали три цитаты. Речь шла об утверждении, что банк якобы не всегда выплачивает сотрудникам зарплату. В компании эту фразу расценили как обвинение в нарушении трудового законодательства.

Кроме того, банк возмутило, что блогеры подвергли сомнению его официальные данные о прибыли и назвали их ложью. По мнению банка, тем самым его фактически обвинили в обмане.

Третья фраза, вызвавшая недовольство банка, содержала мат и звучала так: "Ну **** бы Тиньков и **** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало".

28 августа Тиньков подал иск о защите чести и достоинстваи деловой репутации в суд города Кемерово.

Позже стало известно, что истец потребовал взыскать с блогеров 500 тыс. рублей (8,6 тыс. долларов), а также удалить видеоролик.

4 сентября Роскомнадзор сообщил, что внесет в реестр запрещенных сайтов видео о Тинькове на основании решения Центрального районного суда Кемерово.

После этого авторы канала Nemagia призвали подписчиков распространять ролик на других площадках.

На следующий день создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице видео канала Nemagia, заявив: "Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно".

Еще через день Тиньков на своей странице призвал вывести Дурова "на чистую и законную воду", не упомянув конфликта с блогерами.

13 сентября в квартире у Псковитина прошли обыски, следственные действия проводили люди, представившиеся оперативниками из Москвы.

После обыска Псковитину вручили повестку, в которой говорилось, что он должен явиться в московскую полицию на допрос в качестве свидетеля.

Печерский позже сообщил, что его партнера вызвали в МВД по делу о клевете, возбужденному по заявлению Тинькова.

Работа московских оперативников в Кемерово вызвала вопросы в Госдуме: 13 сентября депутат от ЛДПР Василий Власов потребовал от главы МВД России Владимира Колокольцева провести проверку по факту обысков.

14 сентября Тиньков опубликовал видеоролик, в котором потребовал от блогеровизвинений.

"Есть грань, ребята, и в погоне за хайпом блогеры из "Немагии" ее перешли. Обвинять меня в том, что я не плачу зарплаты и даю взятки - это клевета. А клевета - это уголовная статья", - написал Тиньков в "Фейсбуке".

"Я готов судиться и готов идти до конца, и пускай это будет эффект Тинькова, - говорил банкир в ролике. - Если я услышу извинения, если ребята уберут эти клеветнические заявления со своего канала, я готов отозвать все иски".

Тиньков также подтвердил, что подал заявление о возбуждении уголовного дела о клевете.

Одновременно известные блогеры и видеоблогеры стали активно высказываться в поддержку канала Nemagia. Признавая, что ролик о Тинькове мог оскорбить банкира, они возмущались тем, каким способом бизнесмен решил защищать себя.

Оппозиционер Алексей Навальный назвал обыски "заказными".

Среди тех, кто выступил в защиту канала Nemagia, был и видеоблогер Юрий Хованский (более 3 млн подписчиков), опубликовавший два ролика.

18 сентября Хованский удалил ролики после получения претензии от Тинькова.

В письме Хованскому Тиньков ссылался на заключение экспертов, утверждавших, что видеозаписи попадают под статью о клевете. По словам видеоблогера, он принял решение удалить ролики по совету адвоката после того, как у него в квартире выбили дверь.

"Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака [осужденный за экстремизм и хулиганство неонацист Максим Марцинкевич - прим. Би-би-си], не хочу, выбитых дверей более не желаю", - написал Хованский.

В тот же день Псковитина вызвали на допрос в Москву.

20 сентября Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете.

Сам Псковитин отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении, но посоветовал другим блогерам проверять достоверность публикуемой информации, писали "Ведомости".

На следующий день проект Versus, организующий рэп-баттлы, приостановил сотрудничество с Тинькофф Банком. Создатель проекта Александр Тимарцев заявил, что уважает Тинькова, но считает обыски у блогеров недопустимыми.

22 сентября Тиньков опубликовал новый видеоролик, снова потребовав извинений.

"В этом конфликте каждый заплатил свою цену. Она высокая. Если я получу извинения перед моей семьей, я готов отозвать все свои иски и заявление в полицию. В конце концов, пусть каждый сам разбирается со своей совестью", - заявил он.

В тот же день блогеры рассказали о встрече с представителем Тинькофф Банка, опубликовав скрытую запись переговоров. По их утверждению, в ходе встречи от них также требовали удалить ролик и принести извинения жене Тинькова.

26 сентября Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявление в полицию против видеоблогеров.

"Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски все - то есть и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело", - заявил Тиньков в интервью видеоблогеру Амирану Сардарову.

"Я не хочу вымаливать извинения, или выпрашивать, я забираю иски без кондиций, без условий. Я не знаю, как они ответят - это пускай на их совести остается", - заявил он.