ИГ распространило аудиозапись, приписываемую аль-Багдади

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Последний раз аль-Багдади появился на публике в июле 2014 года

Боевики "Исламского государства" обнародовали аудиозапись, предположительно, заявления лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Человек, голос которого похож на голос аль-Багдади, судя по всему, ссылается на недавние угрозы в адрес США и Японии со стороны Северной Кореи.

Он также упоминает бои за основные опорные пункты ИГ, такие как Мосул, отбитый у джихадистов иракскими войсками в июле.

Аль-Багдади, за голову которого США обещают 25 млн долларов, не видели с июля 2014 года, и это обстоятельство породило массу предположений и слухов.

В частности, в июне 2017 года российское министерство обороны заявило, что в результате авиаудара 28 мая неподалеку Ракки аль-Багдади был, возможно, убит.

Вскоре после этого иранские официальные лица заявили, что аль-Багдади определенно мертв.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по которому нанесен удар ВКС РФ] присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении минобороны.

Однако сообщения о его смерти поступали и ранее, поэтому Вашингтон скептически относится к подобным неподтвержденным заявлениям.

Последний раз аль-Багдади появился на публике в мечети Аль-Нури в Мосуле после того, как город захватили отряды ИГ и было объявлено о создании "халифата".

Эта экстремистская группировка, запрещенная в России и многих других странах и известная своими жестокостями, в течение 2017 года постепенно теряла территорию, захваченную в Сирии и Ираке.

46-минутная аудиозапись была вывешена на сайте, связанном с ИГ. Это первое подобное заявление с ноября.

Кроме Мосула, в нем упоминаются сражения за Ракку и Хаму в Сирии, а также за ливийский город Сирт.

Выступающий также говорит о мирных переговорах в Сирии при участии России.

Большая часть выступления содержит религиозные пассажи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В июле Мосул был отбит у ИГ иракской армией

Аль-Багдади может скрываться в районе сирийско-иракской границы, эта территория по-прежнему удерживается боевиками ИГ.

Как утверждал в интервью Би-би-си научный сотрудник Института ближневосточной политики "Тахрир" в Вашингтоне Хассан Хассан, о местонахождении аль-Багдади, скорее всего знает лишь очень ограниченный круг людей.

Это затрудняет поиски лидера ИГ, которые ведутся американским спецназом.

Представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон подтвердил, что, не имея убедительных доказательств смерти аль-Багдади, американские военные исходят из того, что он по-прежнему жив.

"У нас там есть профессионалы, которые целенаправленно занимаются поиском аль-Багдади и ему подобных, - сказал Диллон. - Мы очень хорошо умеем преследовать и разрушать эти сети и объекты, представляющие особую ценность".

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера:

Что ж, лидер ИГ аль-Багдади все еще жив. Или, по крайней мере, он был, кажется, еще жив в августе.

Это соответствует мнению западных разведок и точке зрения иракского правительства, которые всегда скептически относились к российским сообщениям о том, что он был убит в ходе авианалета.

Тот факт, что аль-Багдади все еще жив, может немного ободрить осажденных в Ракке боевиков ИГ, все еще цепляющихся за этот город. Но вряд ли это сообщение способно что-то стратегически изменить.

Также как и лидер Аль-Каиды аль-Завахири, лидер ИГ настолько скован в своих действиях постоянной необходимостью скрываться, что он редко выходит на связь и вряд ли способен лично руководить операциями боевиков. Разве что он может дать им свое благословение.