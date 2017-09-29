Twitter закрыл более двухсот аккаунтов российских интернет-троллей

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Руководство сети микроблогов "Твиттер" закрыло 201 аккаунт, принадлежавший тем же российским пользователям, которые в ходе американской предвыборной кампании разместили тысячи рекламных сообщений политического характера в "Фейсбуке", пишет газета Washington Post.

Руководство компании Twitter сообщило об этом в четверг следователям, ведущим расследование конгресса о предположительном вмешательстве Кремля в американские выборы, и подтвердило эту информацию в своем блоге.

Среди членов руководства Twitter, встречавшимися с представителями сенатского комитета по разведке, как сообщается, был вице-президент компании Колин Кроуэлл.

Встреча представителей компании Twitter со следователями конгресса проходила в рамках масштабного расследования действий российских лиц, использовавших "Фейсбук", Твиттер" и другие соцсети для того, чтобы распространять дезинформацию и сеять недовольство в ходе американской предвыборной кампании 2016 года.

Российские власти обвинения отвергают.

Переговоры проходили за закрытыми дверями, и их содержание сторонами не раскрывается.

"В силу природы этих расследований мы не всегда можем обнародовать то, что мы обсуждали со следователями. Всегда будут оставаться методы и инструменты, о которых мы не можем говорить, потому что это только поможет злоумышленникам их обойти", - сообщается в блоге компании Twitter.

Как сообщает Twitter, компания добилась прогресса в борьбе с автоматизированными аккаунтами, то есть ботами, но в последнее время появилась новая проблема - аккаунты, управляемые не ботами, а людьми.

Огромное количество аккаунтов, координируемых троллями, как собщает компания, производят эффект, подобный спаму. Однако выявить такие неавтоматизированные аккаунты гораздо сложнее.

Комитеты по разведке сената и палаты представителей пригласили руководителей Facebook, Google и Twitter дать 1 ноября показания на публичных слушаниях, посвященных вмешательству России в американские выборы.

Фабрика троллей

Аккаунты в "Твиттере" как сообщает Washington Post, были связаны с 470 аккаунтами и страницами в "Фейсбуке", которые по утверждению руководства соцсети, были открыты известной российской "фабрикой троллей" - санкт-петербургским "Агентством интернет-исследований".

Некоторое время назад эксперты Facebook изучили политическую рекламу у себя в соцсети, которая теоретически могла иметь российское происхождение.

Например, это были объявления, оплаченные с аккаунтов, имеющих американские IP-адреса, но настроенных на русский язык. Они не нарушили никаких правил, установленных компанией Facebook, и поэтому не были закрыты соцсетью.

Ими была оплачена политическая реклама объемом примерно в 3 000 объявлений стоимостью 100 тысяч долларов.

Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании - таким как вопросы иммиграции.

Теперь внимание следователей привлекла активность российских троллей в "Твиттере".

"Имеется множество свидетельств того, что российская разведка присутствовала в "Твиттере" многие годы и использовала его для распространения посланий таким образом, чтобы они потом размножались основными и ангажированными средствами массовой информации", - цитирует Washington Post заместителя директора Sunlight Foundation Алекса Хауарда.