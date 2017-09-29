Телеканал Си-эн-эн получил предупреждение в России

Правообладатель иллюстрации Pacific Press Image caption Глава Роскомнадзора Александр Жаров отрицает, что это реакция на требование США зарегистрировать российский телеканал RT в качестве иностранного агента

Телекомпания Си-эн-эн получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных, заявил агентству Интерфакс глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом он отметил, что речи о прекращении деятельности канала в России не идет. Телекомпания продолжит работу, если нарушение будет устранено, сказал Жаров.

"По [российскому] законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд", - напомнил он.

"В данном случае речи об этом не идет", - сказал Жаров. он выразил надежду, что в телекомпании быстр осправятся с исправлением нарушения.

На вопрос, нет ли в действиях Роскомнадзора в отношении Си-эн-эн политической подоплеки и не является ли это реакцией на требование американских властей к российскому каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров ответил: "Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем".

Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители телеканала CNN International вызваны в надзорное ведомство для рассмотрения административных дел, будет решаться вопрос о вынесении предупреждения каналу.

"Представители телеканала вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел. Будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее американские власти потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян считает, что регистрация канала в США качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране.

"От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране", - говорится в сообщении Симоньян на сайте канала.

"Это все очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться", - сказала Симоньян. Главный редактор телеканала выразила уверенность, что Россия примет зеркальные меры, и это не будет на пользу обеим сторонам.