Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эль-Капитан - самая известная гора в парке, очень популярная у скалолазов

Администрация национального парка Йосемити назвала имя мужчины, погибшего при обвале с гранитной скалы Эль-Капитан. Погибшим оказался 32-летний валлиец Эндрю Фостер.

По словам очевидцев, от скалы откололся кусок "размером с многоэтажный дом". Скалолазы оказались "не в том месте, не в то время", - прокомментировал несчастный случай представитель парка.

Женщина, восходившая на скалу вместе с Фостером - вероятно, его жена - госпитализирована в критическом состоянии.

Причина масштабного обвала, который произошел в среду, до сих пор не установлены. Гора Эль-Капитан состоит из гранита, и столь сильные обвалы на ней происходят редко.

"Я увидел кусок камня размером с многоэтажный дом - не меньше чем 30 на 30 метров. Он внезапно отделился от стены, ничто этого не предвещало", - описывал обвал скалолаз Питер Заброк в беседе с Ассошиэйтед пресс.

В момент обвала, который произошел недалеко от популярной у скалолазов трассы Уотерфолл-Раут, на скалу забирались около 30 человек, многие снимали видео и фотографировали. Большинство из них находились выше линии обвала, когда он произошел.

Вслед за первым обвалом последовали еще несколько. За четыре часа, по данным парка, их произошло семь.

Смертельные инциденты на скалах парка Йосемити происходят довольно редко. По официальным данным управления парков и заповедников США, в парке происходит около ста несчастных случаев в год, но они редко заканчивается гибелью людей. В период с 1970 по 1990 год смертельных случаев было всего 50.

Последний смертельный случай на Эль-Капитане произошел в 2013 году, а до этого - в 1999-м.

На Эль-Капитане крупные обвалы случаются сравнительно редко. В 2013 году геологи исследовали Эль-Капитан в попытке объяснить это явление. Они выяснили, что поверхность гранитной скалы в некоторых точках слабее, чем в других местах.