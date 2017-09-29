В Амурской области военный убил сослуживцев и сбежал с автоматом

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Трое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы из автомата, которую открыл их сослуживец на полигоне в Амурской области, сообщает минобороны России.

"В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения, еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, стрелявший с оружием покинул территорию полигона и скрылся.

Инцидент произошел при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы его сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж.

"В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего", - заявили в министерстве обороны.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Власти соседнего Белогорска сообщили, что если беглец, открывший стрельбу на полигоне, не будет найден, все запланированные на ближайшие дни мероприятия в городе будут отменены.