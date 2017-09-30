Борис Джонсон выставил четыре непременных условия "брексита"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Борис Джонсон не впервые высказывает свою точку зрения по "брекситу"

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в очередной раз высказался по поводу "брексита", изложив четыре необходимых, по его мнению, условия - в противовес высказанным ранее предложениям премьер-министра Терезы Мэй.

В интервью британскому таблоиду Sun Джонсон утверждает, что переходный период после выхода Британии из ЕС не должен продолжаться "ни секундой больше" двух лет, а пока он длится, Британия не должна подчиняться никаким новым европейским законам и уложениям.

В то же время премьер-министр Тереза Мэй пообещала прислушаться к сомнениям молодых избирателей после того, как возглавляемая ей Консервативная партия не получила большинства на прошедших в начале лета всеобщих выборах.

В воскресенье в Манчестере открывается партийный съезд Консервативной партии, и Мэй намерена восстановить свой авторитет, пошатнувшийся как в партийных рядах, так и в общественном мнении.

"Я понимаю озабоченность, особенно высказанную молодежью. Мое намерение принять во внимание их тревоги только возросло и я хочу выполнить обещание, которое я дала в моем первом выступлении на ступенях Даунинг-стрит", - сказала она накануне открытия сьезда.

В отношении "брексита", переговоры по которому продолжаются с ЕС уже полгода без каких-либо ощутимых результатов, Тереза Мэй отметила, что она хочет добиться лучших условий для Британии, а также намерена сделать так, чтобы условия жизни и работы были более справедливыми - особенно для молодого поколения.

Она изложила свое видение "брексита" в своем недавнем выступлении во Флоренции, где подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года.

Однако не прошло и недели, как Борис Джонсон сделал собственное заявление по этому же поводу, что многие местные обозреватели расценивают, как стремление министра бросить неформальный вызов Мэй на посту премьера и лидера партии.

Джонсон уже излагал в середине сентября свое видение "брексита" в статье в газете Daily Telegraph, после чего Мэй вынуждена была заявить: "Управление правительством осуществляется с головы".

В своем интервью Sun министр иностранных дел назвал четыре условия "брексита", которые газета обозначила, как "четыре рубежа" Джонсона:

Переходный период должен быть максимум два года.

Британия должна отказаться принимать новые регуляции ЕС, введенные в этот период.

Никаких выплат для того, чтобы иметь доступ к общему рынку по окончании переходного периода.

Британия не должна соглашаться дублировать законы ЕС, чтобы иметь доступ к общему рынку.

"Самое главное, что я хочу донести до читателей Sun по поводу "брексита", так это то, что это будет здорово, и нам надо верить в себя и в то, что мы сможем это сделать. Остановить это уже нельзя", - сказал Джонсон газете.

Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.

Несмотря на то, что он отверг предположения о том, что его заявление - это заявка на партийное лидерство, газета сообщает, не ссылаясь при этом на конкретные источники, что "БоДжо" (BoJo) в рядах Консервативной партии является фаворитом на смену Мэй.

Его заверения по поводу того, насколько прекрасной станет жизнь после "брексита", совершенно очевидно не разделяет лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, заявившая в интервью газете Times, что люди не верят в чрезмерный оптимизм по поводу британского будущего за пределами Евросоюза.

"Уйти - значит уйти"

В то же время группа парламентариев-евроскептиков, объединившаяся под лозунгом "Уйти - значит уйти", призывает к тому, чтобы британская сторона покинула переговоры по "брекситу", если до Рождества с ЕС не удастся договориться по условиям свободной торговли.

Эта же группа призывает Терезу Мэй ускорить переговоры и не бояться уйти без заключения сделки.

"Отсрочка окончания переходного периода до предполагаемых в 2022 году всеобщих выборов может поставить под угрозу всю программу по "брекситу", - пишут парламентарии в письме Терезе Мэй.

Там также высказывается пожелание, чтобы с момента выхода из ЕС британские суды перестали подчиняться решениям Европейского суда, и чтобы Британия имела свободу вести переговоры, подписывать и внедрять торговые сделки с другими странами во время переходного периода.

Правообладатель иллюстрации Bristol Port Company Image caption Евроскептики призывают выставить ЕС ультиматум, если до Рождества не будет договоренности по торговле

Эта группа евроскептиков намеревается оказать на премьер-министра давление по поводу "брексита" во время партийной конференции в Манчестере.

Они утверждают, что Британия должна заявить Брюсселю до конца нынешнего года, что, если серьезного прорыва на переговорах по новому торговому соглашению с ЕС не будет, то она готова вернуться к установленным ВТО правилам.

Выставление руководству ЕС ультиматума, по их мнению, усилит позицию Британии в переговорах по другим вопросам и даст определенность бизнесу.

Однако критики этой стратегии указывают, что правила ВТО могут привести к новым пошлинам на экспорт и импорт и прочим торговым барьерам.