Минтранс: авиакомпании за день перевезли 4 тысячи клиентов "ВИМ-Авиа"

Правообладатель иллюстрации Tatyana Belyakova/Tass Image caption Перевозка пассажиров рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября

За 29 сентября различными авиакомпаниями было перевезо 4160 пассажиров "ВИМ-авиа", в этот день было совершено 32 рейса, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

"Из Турции вывезено 2,5 тысячи пассажиров. По другим направлениям - более 2 тысяч 100 пассажиров", - пояснил глава минтранса на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

По его словам, 28,5 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" все еще находятся за рубежом, из них около 8 тысяч - в Турции.

За истекшие трое суток уже было перевезено более 8,5 тысяч пассажиров, добавил Соколов.

Накануне ведомство сообщило, что до 1 октября планируется увеличить количества вылетающих пассажиров до 2500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров.

28 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой. Также ведомство подтвердило, что совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в связи с большими задержками рейсов "ВИМ-Авиа". По версии следствия, руководство авиакомпании, зная о том, что денежных средств недостаточно для закупки топлива, продолжало продавать авиабилеты на рейсы, получив за это более миллиона рублей.

На следующий день стало известно о том, что Кочнев и Пантелеева отправлены под домашний арест до 25 ноября.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Соколов ранее заявлял, что "ВИМ-Авиа" полностью соответствовала критериям минтранса

Массовые задержки рейсов начались 23 сентября, а уже 25 числа "ВИМ-Авиа" объявила о прекращении чартерных перевозок.

27 сентября президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации с компанией "ВИМ-Авиа".

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. На эти цели из российского бюджета выделят 200 млн рублей.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

В самой авиакомпании возникшие сложности объясняли "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

В свою очередь, собеседник "Ведомостей" утверждал, что компания "много лет работает так: в зимний сезон копит долги, летом зарабатывает и отдает деньги".

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России, следует из данных Росавиации. Компания зарегистрирована в Татарстане, но базируется в Домодедово, где занимает четвертое место по пассажиропотоку.