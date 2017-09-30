Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Активисты, выступающие за независимость Каталонии, отказались покинуть здания некоторых школ, где должны открыться избирательные участки

Полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых в воскресенье, 1 октября планировалось открыть избирательные участки для проведения референдума о независимости автономной области.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума.

Как ожидается, в голосовании, которое Конституционный суд Испании назвал незаконным, примут участие десятки тысяч каталонцев. Ранее женералитат (правительство) Каталонии заявлял, что, несмотря на решение Конституционного суда, с 9:00 по 20:00 по местному времени будут работать более 2,3 тыс. участков.

Полиция по всей Каталонии получила приказ препятствовать использованию общественных зданий в качестве мест для голосования.

Школы были закрыты после окончания уроков в пятницу вечером. Как уточнили власти Испании, в 163 школах остаются активисты из числа сторонников отделения Каталонии. Полиция предупредила их, что они должны покинуть здания школ до 6:00 1 октября по местному времени.

За последние недели полиция конфисковала огромные объемы избирательных материалов, а местным должностным лицам, которые принимали участие в избирательной кампании, грозит привлечение к суду.

В пятницу Google убрал из своего сетевого магазина приложение, которое используется для того, чтобы указывать избирателям места работающих участков для голосования.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тысячи полицейских мобилизованы по всей Испании правительством в Мадриде, которое пытается не допустить проведения референдума

Однако правительство Каталонии заявило в пятницу, что планирует открыть в воскресенье более двух тысяч участков для голосования, несмотря на прямой запрет центральных властей.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон пообещал, что на таких участках будут урны, бюллетени и всё, что требуется, чтобы люди смогли выразить своё мнение.

"Все готово для голосования на более чем 2 тысячах избирательных участков, там есть урны для голосования, бюллетени, все для того, чтобы люди могли выразить свое мнение", - сказал Пучдемон агентству Рейтер.

В пятницу в Барселоне состоялся многотысячный митинг сторонников независимости Каталонии от Испании. Одновременно в городе Оспиталет прошел митинг противников отделения региона от Испании, участие в котором приняли около 2 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В пятницу прошли митинги сторонников и противников отделения Каталонии от Испании

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.