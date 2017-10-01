Референдум вопреки Мадриду: в Каталонии настал день голосования

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Активисты провели ночь в школах, где оборудованы участки для голосования

Лидеры Каталонии настаивают, что запрещенный центральными властями Испании воскресный референдум о независимости региона состоится, несмотря на усилия Мадрида по его недопущению.

В воскресенье утром жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах - за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.

Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку.

Избирательные участки откроются в 9 утра по местному времени (10.00 по Москве), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, - добавил он. - Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", и два варианта ответа, да или нет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Избиратели пришли к школам, где оборудованы участки для голосования, глубокой ночью, за несколько часов до их открытия

Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.

Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.

Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники референдума о независимости Каталонии собрались в субботу на демонстрацию в Барселоне

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Испанские власти в преддверии референдума конфисковывали бюллетени, налагали штрафы на крупных каталонских чиновников и временно задержали десятки каталонских политиков.

Рейтер цитирует источники в испанском правительстве, согласно которым полиции предстоит самостоятельно решать, как выполнить приказ по недопущению референдума. Глава полиции Каталонии призвал офицеров не допустить применения силы.

Многие из тех, кто уже находится внутри школ - это родители и их дети, отказавшиеся покинуть здание после окончания уроков в пятницу. Многие принесли с собой спальные мешки или же ночевали на матах в спортзале.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.