Лидеры национальных движений осудили столкновения в Каталонии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Гранаде прошла демонстрация в поддержку каталонцев

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила обеспокоенность по поводу событий в Каталонии, где в воскресенье проходит референдум о независимости, признанный Конституционным судом Испании незаконным.

"Крайне обеспокоена кадрами из Каталонии. Независимо от взглядов на независимость [Каталонии], мы все должны осуждать те сцены, свидетелями которых мы стали", - написала Никола Стерджен в "Твиттере".

Она призвала правительство Испании разрешить проведение референдума. Про ее словам, Мадрид должен успеть изменить курс до того как кто-то серьезно пострадает в результате столкновений.

"Дайте людям спокойно проголосовать", - написала она.

Никола Стерджен возглавляет Шотландскую национальную партию и является инициатором проведения нового референдума о независимости Шотландии. Предыдущий референдум в сентябре 2014 года завершился поражением сторонников отделения Шотландии от Великобритании.

По данным властей Каталонии, более 460 человек пострадали в ходе столкновений демонстрантов с полицией в день проведения запрещенного испанским правительством референдума о независимости. Для разгона демонстрантов в Барселоне полиция применила резиновые пули.

Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

В Стране Басков, автономном сообществе на севере Испании, в воскресенье проходят демонстрации в поддержку референдума в Каталонии. Участие в акциях принимают более тысячи человек.

Председатель Баскской националистической партии Иньиго Уркулью отметил, что вопрос о независимости Каталонии должен решаться в ходе согласованного с испанскими властями референдума - аналогичного тому, что прошел в Шотландии в 2014 году.

Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт, представляющий в коалиционном правительстве националистическую партию "Новый фламандский альянс" (выступает за независимость Фландрии) также заявил, что хотя "право на самоопределение является важным", но вопрос о независимости должен решаться "всегда при уважении правового государства".

"Сейчас самое важное - это чтобы не произошло перегрева страстей. Тем не менее, в последние дни были попытки запугивания со стороны Мадрида, который, несомненно, мог бы найти лучший подход к решению вопроса", - заявил Йохан ван Овертвельдт.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что не намерен вмешиваться в вопросы национальной политики другого государства.

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Он призвал стороны испанского конфликта договариваться, подчеркнув, что для Бельгии приоритетом в составе Евросоюза является поддержание спокойствия и мира.

"Профессионально и адекватно"

Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария, комментируя сообщения о столкновении демонстрантов с полицией, заявила, что стражи порядка "действовали профессионально и адекватно".

По данным испанских СМИ, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования.

Испанское информагентство EFE сообщает, что как минимум один человек был госпитализирован с ранами на лице. Один из участников акции в Барселоне сообщил агентству Франс пресс, что получил ранение резиновой пулей в ногу.

В декабре 2015 года Конституционный суд Испании признал проведение референдума незаконным. Официальный Мадрид на основании этого решения объявил голосование о независимости Каталонии неконституционным.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Испанские власти в преддверии референдума конфисковывали бюллетени, налагали штрафы на крупных каталонских чиновников и временно задержали десятки каталонских политиков.

Власти Испании назвали референдум фарсом и призвали руководство Каталонии остановить его.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным властей Каталонии, в ходе столкновений демонстрантов с полицией пострадали сотни человек

Однако утром в воскресенье в Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона.

Жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.

Полиция сразу после старта референдума начала изымать бюллетени и урны для голосования, следуя распоряжениям испанских судов.

Тогда представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что избиратели могут распечатывать электронные версии бюллетеней и приходить с ними на участки.

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.