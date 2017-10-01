На Мэрилина Мэнсона упали декорации

  • 1 октября 2017
Grab from a video shows guns on stage just before falling Правообладатель иллюстрации ANTHONY BISCARDI
Image caption The large gun prop fell on Manson after he appeared to try and climb it

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон получил травмы на концерте в Нью-Йорке, где на него во время выступления на сцене упали декорации.

Декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал певец. Они упали на сцену в ходе концерта в зале "Хаммерштейн Болрум" в субботу.

Очевидец сообщил Би-би-си, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.

О его состоянии ничего не сообщается. По словам очевидца Энтони Бискарди, поклонники певца пришли в ужас от происшедшего.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, и примерно на половине песни стал карабкаться вверх по декорациям. Они не выдержали нагрузки и обрушились вместе с певцом, накрыв его.

Правообладатель иллюстрации Daniel Boczarski/ GETTY
Image caption 48-летний рок-певец четыре раза номинировался на премию "Грэмми"

На первых видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как работники сцены и члены его группы пытаются освободить певца от груза упавшей декорации, но он остается распростертым на сцене.

"Похоже, что он потерял сознание, потому что двигался с трудом", - рассказывает Бискарди.

По его словам, над Мэнсоном растянули черное полотнище, а затем его вынесли к машине скорой помощи. По громкой связи объявили об отмене концерта из-за травмы исполнителя.

48-летний певец давал концерт в рамках недавно объявленного гастрольного турне под названием Heaven Upside Down. Он должен был выступить в Бостоне в понедельник вечером.

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