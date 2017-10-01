На Мэрилина Мэнсона упали декорации

Правообладатель иллюстрации ANTHONY BISCARDI Image caption The large gun prop fell on Manson after he appeared to try and climb it

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон получил травмы на концерте в Нью-Йорке, где на него во время выступления на сцене упали декорации.

Декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал певец. Они упали на сцену в ходе концерта в зале "Хаммерштейн Болрум" в субботу.

Очевидец сообщил Би-би-си, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.

О его состоянии ничего не сообщается. По словам очевидца Энтони Бискарди, поклонники певца пришли в ужас от происшедшего.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, и примерно на половине песни стал карабкаться вверх по декорациям. Они не выдержали нагрузки и обрушились вместе с певцом, накрыв его.

Правообладатель иллюстрации Daniel Boczarski/ GETTY Image caption 48-летний рок-певец четыре раза номинировался на премию "Грэмми"

На первых видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как работники сцены и члены его группы пытаются освободить певца от груза упавшей декорации, но он остается распростертым на сцене.

"Похоже, что он потерял сознание, потому что двигался с трудом", - рассказывает Бискарди.

По его словам, над Мэнсоном растянули черное полотнище, а затем его вынесли к машине скорой помощи. По громкой связи объявили об отмене концерта из-за травмы исполнителя.

48-летний певец давал концерт в рамках недавно объявленного гастрольного турне под названием Heaven Upside Down. Он должен был выступить в Бостоне в понедельник вечером.