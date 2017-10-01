Лидер Каталонии: каталонцы завоевали право на независимость

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Глава правительства Каталонии Карлес Пуджимонт выступил перед толпой своих сторонников в Барселоне и заявил, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопрсоу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида.

"В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право объявить независимое государство в виде республики", - заявил Карлес Пуджимонт в обращении, транслировавшемся по телевидению.

Сразу после окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума.

В течение всего дня голосования в Каталонии продолжались столкновения между сторонниками независимости и полицией, которая по приказу из Мадрида закрыла около сотни участков для голосования и не раз пыталась разогнать избирателей, ждущих своей очереди проголосовать.

По данным каталонских властей, в столкновениям пострадало более 800 человек; 12 полицейских получили травмы от камней, которые бросали в них демонстранты.