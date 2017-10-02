46% молодых россиян впервые услышали о репрессиях Сталина: ВЦИОМ

Правообладатель иллюстрации Korotaev Artem/TASS Image caption 31% респондентов уверены, что в первую очередь от репрессий пострадали личные противники Иосифа Сталина

Чем моложе россияне, тем хуже они знают о сталинских политических репрессиях 1930-1940-х годов, выяснили Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти в совместном исследовании.

Почти половина опрошенных считает, что по политическим мотивам преследовали людей, исходя из личных интересов.

В опросе ВЦИОМ уделил внимание осведомленности россиян о масштабах и мотивах репрессий.

Выснилось, что о политических репрессиях известно почти трем четвертям россиян - 75%. Среди молодых людей 18-24 лет, однако, осведомленных значительно меньше.

Известно ли вам, что в СССР в 30-х - 40-х годах XX века имели место преследования по политическим мотивам или Вы слышите об этом в первый раз? (закрытый вопрос, % ответов по возрастам) Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-49 лет 60 лет и старше Известно 75 54 63 71 84 86 Слышу об этом в первый раз 24 46 36 28 16 13 Затрудняюсь ответить 1 0 1 1 0 1

Источник: ВЦИОМ

Почти половина опрошенных назвали "преимущественно личными" мотивы политических преследований. 36% считают, что причины были государственными. Только в группе 18-24 лет "государственные" причины превалируют над "личными".

Правообладатель иллюстрации Zinin Vladimir/ITAR-TASS Image caption Среди известных репрессированных респонденты чаще всего называют Александра Солженицына

Говоря о пострадавших от репрессий, большинство - 53% - считают, что ими были невинные люди. 31% уверены, что это были противники лично Иосифа Сталина, а 19% - что это были противники тогдашнего общественного строя СССР. А 8% посчитали, что пострадавшими были сторонники Сталина.

Среди известных людей, репрессированных в этот период, чаще всего называли писателя Алексадра Солженицына, маршалов Михаила Тухачевского и Георгия Жукова.

Опрошены были 1200 человек старше 18 лет по методу формализованного телефонного интервью. В число респондентов вошли люди из не менее чем 80 регионов России, 500 городов и поселков городского типа, 100 сел.

При оценке количества жертв самым популярным ответом в целом стал "сотни тысяч людей".

Как Вы считаете, сколько людей пострадало от этих преследований по политическим мотивам? (закрытый вопрос, % респондентов) Сотни людей 2 Тысячи людей 6 Десятки тысяч людей 17 Сотни тысяч людей 23 Порядка одного миллиона 10 Несколько миллионов 19 Десятки миллионов 9 Затрудняюсь ответить 14

Статистика репрессий

По данным созданной в правление Никиты Хрущева комиссии, в 1921-1953 годах в СССР подверглись репрессиям 25-26 млн человек.

Примерно 17 млн прошли через ГУЛАГ (каждый десятый из них умер в заключении), семь миллионов были раскулачены и депортированы.

С августа 1937-го по ноябрь 1938 года НКВД арестовал 1,55 млн человек, из которых 1,34 млн были осуждены и 682 тысячи расстреляны. Казнили в среднем по 1,5 тысячи человек в день.

За семь предвоенных лет в лагеря и тюрьмы в СССР было отправлено около шести миллионов человек. "Врагов народа" и уголовников среди них было примерно по 25%, а 57% составляли посаженные за опоздания, испорченную деталь, невыполнение обязательной нормы трудодней и другие подобные проступки.

Возвращение культа

В сентябре на "Аллее правителей" в центре Москвы вместе с бюстами российских правителей (начиная от Рюрика) установили бюст Иосифа Сталина.

Этот памятник Сталину открывали с участием оркестра, высокопоставленных чиновников от культуры, политиков и деятелей искусства.

Памятники Сталину в последние годы стали появляться во многих городах России. Чаще всего это небольшие бюсты, которые установили местные жители - на территории школ, местных музеев, региональных отделений КПРФ.

Создать "Аллею правителей" придумали в Российском военно-историческом обществе, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Создатели аллеи настаивают, что аллея должна верно воспроизводить историю - такую, какая она есть, без прикрас.

"Мы должны относиться к нашим руководителям таким образом, что они действительно были наши", - говорил на открытии памятника в Москве Михаил Мягков, научный директор Военно-исторического общества.