ТВ-новости Би-би-си в прямом эфире

На этой странице вскоре можно будет посмотреть прямой эфир теленовостей Русской службы Би-би-си в новом формате.
Пока наши онлайн-инженеры работают над тем, чтобы это стало возможным. Мы обязательно сообщим вам, когда начнется вещание!
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
На этой странице вскоре можно будет посмотреть прямой эфир теленовостей Русской службы Би-би-си в новом формате.
Пока наши онлайн-инженеры работают над тем, чтобы это стало возможным. Мы обязательно сообщим вам, когда начнется вещание!