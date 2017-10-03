ТВ-новости Би-би-си в прямом эфире

На этой странице вскоре можно будет посмотреть прямой эфир теленовостей Русской службы Би-би-си в новом формате.

Пока наши онлайн-инженеры работают над тем, чтобы это стало возможным. Мы обязательно сообщим вам, когда начнется вещание!