Бинбанк спишет обязательства на 227 млн долларов. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Tarasenkov/TASS Image caption Бинбанк решил списать обязательства перед акционерами на 226,6 млн долларов

Бинбанк спишет обязательства перед акционерами на 226,6 млн долларов. Русская служба Би-би-си разбиралась, что это значит в истории проблемного банка, попросившего ЦБ о спасении.

Бинбанк занимает 12-е место в России по размеру активов. 21 сентября центральный банк объявил о его санации, в результате которой банк фактически перейдет под контроль регулятора.

В среду Бинбанк объявил, что нарушил нормативы центрального банка России по достаточности капитала. Этот норматив показывает, способен ли банк возмещать финансовые убытки за свой счет.

На сайте ЦБ говорится, что норматив был ниже необходимого уровня в 5,125% в течение шести дней с 19 по 24 сентября. Когда такое происходит, срабатывает правило, по которому за счет этих субординированных обязательств пополняется капитал банка.

Кого это может коснуться?

Банк в своем сообщении пишет, что для исправления ситуации "произойдет списание части обязательств Бинбанка перед его акционерами". Крупнейшие акционеры Бинбанка - Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. Шишханов говорил в интервью "Ведомостям", что держит субординированные депозиты в своем банке на сумму "где-то 100 млн долларов".

Субординированный депозит предполагает, что клиент банка не может получить его обратно, пока не закончится срок действия соглашения между клиентом и банком. Минимальный срок размещения - пять лет. Еще одна особенность - в случае банкротства банка требования по этому депозиту предъявляется после того, как деньги вернут другим кредиторам.

Пресс-служба Бинбанка не стала отвечать на дополнительные вопросы о держателях субординированных обязательств.

Почему это важно?

В этом году ЦБ санирует уже два банка по новой процедуре - через Фонд консолидации банковского сектора. До Бинбанка регулятор принял решение о санации крупнейшего частного банка России - банка "Открытие". Как и в случае с Бинбанком, ЦБ также решил списать все субординированные обязательства "Открытия".

Последние случаи оздоровления банков - Бинбанка и "Открытия" - показывают, что центробанк намерен решать проблемы банков в том числе за счет акционеров. До этого с 2013 года по сентябрь 2017 года государство потратило на чистку банковской системы 2,7 трлн рублей, считал Fitch.

Это были кредиты ЦБ для рекапитализации спасаемых банков и выплаты вкладчикам банкам, у которых отозвали лицензию. Государству из этой суммы, которая равна 3,2% ВВП за 2016 год, удалось вернуть только 800 млрд рублей в результате продажи активов банков, лишенных лицензий, писали аналитики Fitch.

Как собственники теперь платят за санацию?

В этом году впервые применили норму закона о банкротстве, заморозив средства на личных счетах топ-менеджеров банка "Открытие". Первым об этом сообщил портал "Банки.ру".

Списание коснулось как топ-менеджмента, так и руководителей филиалов и бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в "Открытии". Представитель "Открытия" Александр Дмитриев тогда заявлял, что списание средств - обязательный этап реализации мер по финансовому оздоровлению банка.

Кроме того, глава центробанка Эльвира Набиуллина в сентябре заявляла, что регулятор намерен в суде оспорить выплаты бонусов топ-менеджерам "Открытия" за первое полугодие 2017 года. По ее мнению, регулятор должен иметь возможность откладывать выплату бонусов и дивидендов в проблемных банках до решения их проблем.

"Если в результате работы менеджеров банк уходит с рынка или санируется, то "вряд ли работу менеджмента этого банка можно назвать эффективной и достойной бонусов", - сказала она.

В случае с Бинбанком к таким мерам еще не приступали. Но не исключено, что ЦБ может стать собственником активов акционеров Бинбанка.

"Наше условие было следующее - что все свободные активы, которые не обременены, не заложены в других банках (мы сейчас как раз изучаем периметр этих активов), принципиальная договоренность такая, что все эти активы должны вернуться в банк", - цитировал "Интерфакс" зампреда центробанка Василия Поздышева.

Объем необходимой Бинбанку помощи он оценивал еще в 250-350 млрд рублей.

В свою очередь Микаил Шишканов не исключает, что под контроль ЦБ могут перейти компания "Интеко" и часть компании "А101", не исключал Шишханов. "Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка", - сказал он "Ведомостям".