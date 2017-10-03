ЕСПЧ присудил компенсацию "Новой газете" за статью о "Курске"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Команда плавучего дока осматривает рубку АПЛ "Курск" после операции по подъему лодки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу российской "Новой газеты" по жалобе на решение московского суда, который обязал издание опровергнуть статьи о неудавшейся операции по спасению моряков с атомной подводной лодки "Курск".

ЕСПЧ присудил "Новой газете" компенсацию в 3388 евро (3976 долларов). Еще 2170 евро (2547 долларов) российские власти должны выплатить обозревателю издания Елене Милашиной, которая писала статьи о "Курске".

Суд постановил, что российские суды нарушили право на свободу самовыражение, когда принимали решения по искам, связанным с публикациями о гибели подлодки.

Басманный районный суд Москвы в 2005 году рассматривал иск главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина и других экспертов к "Новой газете". Суд удовлетворил требования опровергнуть сведения, порочащие, по мнению заявителей, их деловую репутацию.

"Новая газета" писала, что экспертное заключение о гибели находившихся на подлодке "Курск" моряков помогло офицерам ВМФ уйти от уголовной ответственности за неудавшуюся спасательную операцию.

"Новая газета" тогда выплатила 50 тыс. рублей компенсации, а журналист Милашина - 7 тыс. рублей. Решение редакция оспорила в ЕСПЧ.

ЕСПЧ постановил, что российский суд нарушил свободу самовыражения, которую имеют СМИ в демократическом обществе.

Европейский суд решил, что российские суды не смогли найти баланса между правом заявителей на защиту деловой репутации и свободой прессы. Вмешательство суда серьезно затруднило для СМИ обсуждение важных для общества вопросов, говорится в постановлении.

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption ЕСПЧ решил, что российские суды нарушили баланс между защитой права на деловую репутацию и свободой СМИ

Официальной причиной гибели всех 118 членов экипажа называлась утечка компонентов топлива, из-за которой случился взрыв одной из торпед.

Поисковая операция началось спустя десять часов после планового времени пуска этой торпеды во время учений. Зарубежную помощь Россия согласилась принять спустя четверо суток.

Уголовное дело по факту трагедии возбуждали, но в 2002 году оно было закрыто за отсутствием состава преступления.

В решении ЕСПЧ сказано, что большая часть экипажа "Курска" погибла в течение нескольких минут после взрывов. Но 23 члена экипажа выжили в кормовом отсеке и погибли позже, когда спасатели не смогли пробраться к ним. Они написали записку.