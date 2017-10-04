Станет ли сложнее сажать российских бизнесменов в СИЗО?

Правообладатель иллюстрации Andreev Georgy/TASS Image caption Закон и так ограничивает правила содержания бизнесменов в СИЗО, но чаще всего не исполняется

Верховный суд России разработал законопроект, ограничивающий возможность отправлять бизнесменов под стражу. Избежать СИЗО смогут в том числе обвиняемые в организации азартных игр или отмывании денег.

Проект закона утвержден пленумом суда и направлен в Госдуму, рассказала Русской службе Би-би-си представитель пресс-службы суда Валерия Косович. В думской базе законопроектов документ еще не зарегистрирован.

Законопроект (есть в распоряжении Би-би-си) вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России (УПК). У судов и следствия могут появиться дополнительные ограничения, когда они будут решать вопрос об отправке предпринимателя в СИЗО на стадии досудебного следствия.

Если законопроект будет принят, то для продления содержания под стражей следователям придется указывать, какие действия они намерены совершать в ближайшее время, а также причины, по которым они не сделали этого раньше.

При принятии решения судья должен будет оценить эффективность действий органов предварительного следствия, учесть сложность уголовного дела и своевременность проведения следственных действий.

Новый порядок принятия решений о заключении под стражу будет касаться статей о мошенничестве (включая в крупном и особо крупном размере), присвоении и растрате, незаконном предпринимательстве.

К этим статьям относятся, например, незаконная организация азартных игр, производство и оборот алкоголя, банковская деятельность, отмывание денег, незаконное получение кредита и ограничение конкуренции.

Правообладатель иллюстрации Druzhinin Alexey/TASS Image caption Вячеслав Лебедев в последнее время озаботился гуманизацией уголовного законодательства

В случае отказа в продлении срока содержания под стражей судья избирает меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Все это, как и сейчас, не будет распространяться на случаи, когда подозреваемый или обвиняемый не живет в России постоянно, если он скрывался от следствия или нарушил меру пресечения.

99% под стражей

Взятие под стражу - самая популярная мера пресечения у российских судов. Суды отказывают следствию в продлении срока содержания под стражей лишь менее чем в 1% от общего количества дел, рассказал Русской службе Би-би-си управляющий партнер Business Support Group Иван Сустин.

Пока бизнесмен сидит в СИЗО на стадии следствия, а его имущество арестовано, он часто теряет бизнес, обращали внимание юристы и адвокаты. Поправки в закон, если они будут приняты, позволят избежать ситуации, когда подследственный месяцы, а то и годы проводит в СИЗО, а по его делу следствие ведется медленно или не ведется вообще, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"Продление меры пресечения в виде заключения под стражу происходит чаще всего автоматически. Следователь в обоснование такой необходимости указывает на значительный объем планируемых следственных действий, и суды редко проверяют, провел ли следователь эти действия", - сказал Би-би-си адвокат Антон Пуляев.

"Сейчас продление меры пресечения обвиняемым, содержащимся под стражей, в том числе и по экономическим статьям, мероприятие скорее ритуального характера, - согласен Сустин. - Следователю главное не забыть, кто из обвиняемых и где у него находится под стражей, и не пропустить срок, после которого человек выйдет на свободу. А суду важно, чтобы были соблюдены формальности и чтобы у обвиняемого не было болезни, препятствующей содержанию под стражей. И то не всегда".

В Уголовном кодексе России уже был прописан особый порядок заключения под стражу для "преступлений в сфере экономической деятельности". Однако на практике это не работало, обращает внимание Пуляев: сотрудники правоохранительных органов возбуждают новое дело дополнительно к "предпринимательскому".

Верховный суд России в ноябре 2016 года уже разъяснял, как быть с делами бизнесменов. Там говорилось, что суд не должен злоупотреблять имущественными правами и свободами предпринимателей.

"В новом законопроекте верховный суд развивает логику запретов, - считает глава организации "Бизнес солидарность" Яна Яковлева. - Есть один интересный момент, которого раньше не было - при подаче ходатайства о продлении ареста судья будет обязан оценить, насколько справедливы эти пожелания следователя. И законопроектом судье даже разъясняется, как именно оценить".

В англо-саксонской судебной системе судья при принятии решения руководствуется общей характеристикой обвиняемого, его личными качествами и исходит из того, что следователи могут быть не правы, пояснила Яковлева. На заседании суда решается, есть ли у обвиняемого мотивы скрыться от следствия. В российской же системе судьи просто утверждают мнение следствия, уверена Яковлева.

Правообладатель иллюстрации Ryumin Alexander/TASS Image caption Бизнес-омбудсмен Борис Титов (слева) постоянно обращается к государству (справа - генпрокурор Юрий Чайка) с просьбами не "кошмарить" бизнес

Если поправки в УПК будут приняты, следователь хорошо подумает, прежде чем ходатайствовать в суде о заключении предпринимателя под стражу, полагает советник председателя коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Александр Баряев. Иначе в отношении следователя может быть рассмотрен вопрос о превышении полномочий.

Долгая дискуссия

Придумать, как сократить число предпринимателей, сидящих в СИЗО, в августе поручил президент России Владимир Путин.

Вопрос о содержании бизнесменов под стражей обсуждается уже несколько лет. В 2016 году председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев говорил, что российские суды не всегда правильно толкуют закон при рассмотрении дел предпринимателей. Взятие под стражу бизнесменов часто происходит по формальным причинам, отмечал он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что уголовное преследование часто используется в качестве давления на предпринимательские структуры.

А генпрокурор Юрий Чайка в том же 2016 году заявлял, что силовики должны нести уголовную ответственность за незаконное задержание, арест или привлечение к уголовной ответственности предпринимателей. "Сотни бизнесменов реабилитированы на досудебной стадии и в суде", - отмечал он.

В итоге наказание за такие преступления действительно ужесточилось: в декабре прошлого года были приняты поправки, по которым сотрудники правоохранительных органов могут получить от пяти до десяти лет заключения за незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования бизнесу, либо из корыстной или другой личной заинтересованности. Имеются в виду ситуации, когда их действия повлекли прекращение бизнес-деятельности или крупный ущерб.