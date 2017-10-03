Глава Дагестана ушел в отставку. Его сменил бывший генерал МВД

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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

На сайте Кремля опубликована стенограмма встречи Васильева и Путина, по итогам которой его было решено назначить временным главой Дагестана вместо подавшего в отставку Абдулатипова.

"Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут", - цитирует сайт Кремля слова Путина.

По словам президента, он хочет, чтобы республику возглавил человек с опытом работы на федеральном уровне, и считает, что Васильев для этого подходит.

Путин добавил, что работать на новой должности Васильев будет как минимум до выборов, которые пройдут в Дагестане в следующем сентябре.

О готовящейся отставке Абдулатипова стало известно на прошлой неделе. Он и сам 27 сентября подтвердил, что написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной своей отставки он назвал возраст - 71 год.

При этом Васильев, назначенный временно исполняющим обязанности главы Дагестана, всего на три года моложе Абдулатипова - ему недавно исполнилось 68 лет.

Генерал в отставке

Владимир Васильев родом из подмосковного города Клин. Сейчас он занимает пост вице-спикера Госдумы и возглавляет думскую фракцию "Единой России".

Васильев с 1970-х годов работал сначала в советском, а затем в российском МВД. Там он дослужился до должности заместителя министра и отвечал за борьбу с организованной преступностью. В 1999 году Васильев уволился в звании генерал-полковника.

Когда в 1999 году Путин стал секретарем Совета безопасности, Васильев был назначен его заместителем. В 2001 году он снова занял пост замминистра внутренних дел, когда руководителем ведомства стал Борис Грызлов, и проработал на этой должности до 2003 года.

Васильев руководил милицейским штабом, работавшим во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, и выступал перед журналистами. Одновременно он входил в межведомственный штаб, занимавшийся подготовкой штурма, после которого погибли не менее 130 человек.

С 2003 года Васильев избирался в Госдуму от Тверской области. В 2014 году СМИ прочили Васильева на пост губернатора Тверской области, однако это назначение не состоялось.

"Наднациональное решение"

По традиции еще с советских времен власть в республике распределялась по национальному признаку, чтобы представители одного этноса не занимали два или три основных поста - главы региона, премьера и спикера парламента.

При этом в советские времена заместителем всегда назначался русский и в таком виде этот тандем всегда работал эффективно, говорит руководитель региональных программ близкого к Кремлю исследовательского центра ЭИСИ Андрей Колядин.

"Последние годы все руководители Дагестана сталкивались не только с внутринациональными противоречиями из-за внутриэкономической ситуации в республике", - говорит он.

В этом смысле Колядин считает назначение Васильева "наднациональным" решением Владимира Путина, который назначил "взрослого, опытного и мудрого человека". По мнению Колядина, посылать на Кавказ "молодого технократа" было бы не совсем верным решением.

Национальное квотирование

В 1920-1940-х годах к власти в Дагестане на короткие сроки приходили русские и евреи, а один год республикой руководил осетин. Однако с 1952 года руководящие посты распределялись только между самыми многочисленными этносами: аварцами (29,4% населения), даргинцами (17%) и кумыками (14,9%).

В новейшей российской истории высший пост в республике по очереди занимали даргинцы и аварцы. По этой логике после аварца Рамазана Абдулатипова главой Дагестана должен был стать даргинец, но Владимир Путин, назначив Владимира Васильева, впервые за много лет нарушил этот принцип национального квотирования.

С 1991 по 2006 год Дагестаном руководил даргинец Магомедали Магомедов. Его сменил аварец Муху Алиев. В 2010 году пост снова занял даргинец Магомедсалам Магомедов, а в 2013 - аварец Абдулатипов. Премьером республики при нем был даргинец Абдусамад Гамидов, а спикером парламента - кумык Хизри Шихсаидов.