В петербургский штаб Навального пришла полиция

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Петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального сообщил, что полиция увезла координатора штаба Полину Костылеву. При этом пока не известно, задержана ли она официально.

"Полиция в очередной раз пришла, чтобы проверить наши листовки на экстремизм, забрала кучу листовок и задержала координатора штаба Полину Костылеву. Мы были к этому готовы", - сказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь президентской кампании Навального Руслан Шаветдинов.

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В "Твиттере" штаба сообщалось, что в отношении Костылевой составляли протокол. При этом не уточнялось, по какой именно статье он составлялся - известно только, что полиция обосновала свой визит в штаб поступившими жалобами на призывы выходить 7 октября на митинг.

В петербургском управлении МВД Русской службе Би-би-си сообщили, что у них пока нет информации о задержании Костылевой, и попросили перезвонить позже.

Митинг в день рождения

В понедельник Алексей Навальный и начальник его штаба Леонид Волков были арестованы на 20 суток - суд счел их виновными в призывах выйти на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде 29 сентября.

В суде политик заявил, что его штаб действительно подавал заявку на митинг в центре города. Власти предложили пять других мест. На одно из них сторонники Навального согласились. Однако потом мэрия сообщила, что там проходит другое мероприятие. Штаб Навального посчитал отказ в такой форме незаконным и призвал людей выходить на эту площадь.

Навальный назвал свой арест "подарком на путинский юбилей".

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Во вторник сторонники Навального объявили, что намерены 3 октября подать заявки на массовые пикеты в ряде городов России. Митинги по замыслу оппозиционеров должны пройти 7 октября, когда президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет.

Сам Навальный ранее говорил, что 7 октября собирается встретиться со сторонниками на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Эту встречу он называл согласованной, но власти города это оспаривали.