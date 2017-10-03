Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, можно ли назвать происшедшее в Лас-Вегасе терактом

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что 64-летний Стивен Паддок, открывший огонь по участникам фестиваля музыки кантри из номера гостиницы Mandalay Bay Hotel, был больным, потерявшим рассудок человеком.

"Думаю, у него было много проблем, и мы сейчас серьезно изучаем его прошлое", - добавил он.

Президент отказался отвечать на вопрос о том, можно ли назвать произошедшее внутренним терроризмом.

Отвечая на вопрос о контроле над оружием, Трамп сказал: "Со временем мы обсудим законы об огнестрельном оружии", не став вдаваться в подробности.

В прошлом позиция Трампа о контроле над оборотом огнестрельного оружия периодически менялась.

Что мы знаем о нападавшем?

64-летний Стивен Паддок находился на пенсии. В прошлом он работал бухгалтером. Паддок проживал в комплексе для пенсионеров в городе Мескит, который находится к северо-востоку от Лас-Вегаса.

Вместе с ним жила женщина по имени Мэрилу Данли, которая в момент преступления находилась в Японии, и, похоже, не причастна к этому преступлению, сообщила полиция.

Правообладатель иллюстрации CBS News Image caption Пока следствию не удается объяснить причины, по которым Паддок пошел на это чудовищное преступление

Полиция обнаружила в гостиничном номере, из которого велась стрельба, 23 винтовки. Фото с оружием из номера получил телеканал Boston 25 News. Пока остается неясным, как ему удалось пронести столь внушительный арсенал, а также большое количество боеприпасов мимо охраны гостиницы.

Правообладатель иллюстрации Boston 25 News Image caption В номере были найдены более двух десятков винтовок

При обыске дома Паддока полиция обнаружила еще 19 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатку, а также некие электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить, сообщил шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

Полицейские также нашли в машине Паддока аммиачную селитру, которая обычно применяется как азотное удобрение, но также может быть использована для производства взрывчатых веществ, как, например произошло в случае взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году.

Один из владельцев оружейного магазина New Frontier Armory Дэвид Фамиглиетти рассказал Би-би-си, что Паддок приобрел кое-какое оружие у него весной этого года. Все его документы, которые требуются по законам штата и страны, в том числе проверка по линии ФБР, были в порядке.

Однако, по словам Фамиглиетти, то помповое ружье и винтовка, которые он купил, неспособны причинить ущерб, подобный тому, который мы видели и слышали на видео с места события, без предварительной модификации".

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Беглый огонь высокой степени интенсивность, который слышен на записях с места нападения, указывает на то, что Паддок, возможно, изменил конструкцию винтовок с помощью специальных аксессуаров, которые позволяют достичь скорострельности, свойственной автоматическому оружию.

Принятый в 1986 году в США закон "О защите владельцев оружия" крайне затруднил приобретение гражданскими лицами нового полностью автоматического оружия, способного стрелять беспрерывно, пока нажат спусковой крючок.

В то же время, проведенный экспертами анализ одного из видеороликов, снятых очевидцами нападения, показал, что всего за 10 секунд было выпущено примерно 90 пуль - это гораздо больше, чем способен сделать стрелок, постоянно нажимающий на спусковой крючок.

Несмотря на солидный арсенал оружия, найденный в доме Паддока, его брату Эрику сложно поверить, что тот мог так поступить. Он сказал, что он шокирован, пребывает в ужасе и абсолютно ошарашен.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная во многих странах, в том числе в России) взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что Паддок несколько месяцев назад принял ислам. Но каких-либо подтверждений этому группировка, которая и раньше выступала с подобными неподтвержденными заявлениями, не предоставила.

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Однако в этом случае заявление ИГ крайне необычно, поскольку характеристики нападавшего не вписывается в рамки тех, кого группировка называет своими солдатами, полагает Мина Лами, занимающаяся мониторингом джихадистских группировок для Би-би-си.

Как происходило нападение?

Нападение произошло в момент, когда трехдневный фестиваль кантри-музыки под открытым небом Route 91 был в самом разгаре.

По сообщению полиции, Паддок заселился в свой номер за четыре дня до преступления - 28 сентября, предположительно воспользовавшись документами Мэрилу Данли.

Помимо 23 винтовок, найденных в двухместном номере гостиницы, также были найдены 10 чемоданов, сообщил шериф Ломбардо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди несут к месту происшествия цветы и свечи

Тысячи людей внимали выступлению певца Джейсона Олдина, когда в 22:08 по местному времени послышались первые автоматные очереди.

В течение примерно 10 минут было выпущено несколько сот пуль.

Зрители пытались прятаться, ложась на землю, убегая к выходам или помогая другим сбежать, пока Паддок вел огонь по людям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После нападения люди пытались убежать или спрятаться за укрытием

Предположительно, он поочередно стрелял из двух окон гостиничного номера.

Многие находящиеся поблизости гостиницы в Лас-Вегасе были заблокированы полицией, а некоторые части бульвара Лас-Вегаса были перекрыты.

Кто среди жертв?

Власти пока не назвали имен тех, кто был убит. Но имена некоторых людей назвали члены их семей и местные СМИ.

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Среди них - 29-летний медбрат, который был застрелен в спину, пытаясь спасти свою жену, морской пехотинец, который только вернулся из командировки в Афганистан, а также не работавший в ту ночь полицейский, который в свободное время тренировал молодежную футбольную команду.

Что из себя представляют законы об оружии в Неваде?

В штате Невада действуют одни из самых мягких в США законов о контроле над огнестрельным оружием.

Гражданам разрешено носить оружие и не регистрироваться в качестве его владельцев.

Media playback is unsupported on your device Лас-Вегас после стрельбы на фестивале: "Он думал, что уничтожит нас, но этого не будет"

Желающие приобрести оружие подлежат проверке, но им также разрешено продавать его частным образом.

Бывшая конгрессмен Габриель Гиффордс, которой удалось выжить в нападении шесть лет назад, после бойни в Лас-Вегасе призвала политиков в Вашингтоне ввести более строгие законы об обороте оружия.

Ее супруг Марк Келли зачитал со ступеней Капитолия их совместное обращение, в котором говорилось, что молитв Белого дома недостаточно, чтобы остановить следующий массовый расстрел.

Твердость перед лицом трагедии

Корреспондент Би-би-си Раджини Вайдянатан из Лас-Вегаса

Приходит рассвет, и на зеркальном фасаде гостиницы Mandalay Bay отражаются золотистые блики.

Если присмотреться, можно увидеть выбитые окна на 32-м этаже, откуда стрелял Стивен Паддок.

Прилегающие к зданию улицы ограждены желтой полицейской лентой. Огни знаменитой Лас-Вегас-Стрип прошлой ночью погасли, когда сотни людей пришли помянуть погибших.

У здания муниципалитета, где тоже поминали жертв трагедии, были зажжены 59 свечей - по одной на каждого погибшего.

Там я познакомилась с медбратом Джоном Димайя, у которого в тот воскресный вечер был выходной. Узнав о происшедшем, он поспешил на работу и оказал помощь десяткам пострадавших. У некоторых были раны, которые ему ранее видеть не доводилось.

Город проявил потрясающую стойкость перед лицом трагедии, и Джон - один из ярких примеров этого. Он сказал, что работал всю ночь, чтобы помочь раненым. Также ему пришлось справляться и с собственной трагедией: в этой бойне погибли близкие люди его коллег.