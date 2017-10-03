Дональд Трамп назвал убийцу из Лас-Вегаса больным и помешанным
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что 64-летний Стивен Паддок, открывший огонь по участникам фестиваля музыки кантри из номера гостиницы Mandalay Bay Hotel, был больным, потерявшим рассудок человеком.
"Думаю, у него было много проблем, и мы сейчас серьезно изучаем его прошлое", - добавил он.
Президент отказался отвечать на вопрос о том, можно ли назвать произошедшее внутренним терроризмом.
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Отвечая на вопрос о контроле над оружием, Трамп сказал: "Со временем мы обсудим законы об огнестрельном оружии", не став вдаваться в подробности.
В прошлом позиция Трампа о контроле над оборотом огнестрельного оружия периодически менялась.
Что мы знаем о нападавшем?
64-летний Стивен Паддок находился на пенсии. В прошлом он работал бухгалтером. Паддок проживал в комплексе для пенсионеров в городе Мескит, который находится к северо-востоку от Лас-Вегаса.
Вместе с ним жила женщина по имени Мэрилу Данли, которая в момент преступления находилась в Японии, и, похоже, не причастна к этому преступлению, сообщила полиция.
Полиция обнаружила в гостиничном номере, из которого велась стрельба, 23 винтовки. Фото с оружием из номера получил телеканал Boston 25 News. Пока остается неясным, как ему удалось пронести столь внушительный арсенал, а также большое количество боеприпасов мимо охраны гостиницы.
При обыске дома Паддока полиция обнаружила еще 19 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатку, а также некие электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить, сообщил шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.
Полицейские также нашли в машине Паддока аммиачную селитру, которая обычно применяется как азотное удобрение, но также может быть использована для производства взрывчатых веществ, как, например произошло в случае взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году.
Один из владельцев оружейного магазина New Frontier Armory Дэвид Фамиглиетти рассказал Би-би-си, что Паддок приобрел кое-какое оружие у него весной этого года. Все его документы, которые требуются по законам штата и страны, в том числе проверка по линии ФБР, были в порядке.
Однако, по словам Фамиглиетти, то помповое ружье и винтовка, которые он купил, неспособны причинить ущерб, подобный тому, который мы видели и слышали на видео с места события, без предварительной модификации".
Беглый огонь высокой степени интенсивность, который слышен на записях с места нападения, указывает на то, что Паддок, возможно, изменил конструкцию винтовок с помощью специальных аксессуаров, которые позволяют достичь скорострельности, свойственной автоматическому оружию.
Принятый в 1986 году в США закон "О защите владельцев оружия" крайне затруднил приобретение гражданскими лицами нового полностью автоматического оружия, способного стрелять беспрерывно, пока нажат спусковой крючок.
В то же время, проведенный экспертами анализ одного из видеороликов, снятых очевидцами нападения, показал, что всего за 10 секунд было выпущено примерно 90 пуль - это гораздо больше, чем способен сделать стрелок, постоянно нажимающий на спусковой крючок.
Несмотря на солидный арсенал оружия, найденный в доме Паддока, его брату Эрику сложно поверить, что тот мог так поступить. Он сказал, что он шокирован, пребывает в ужасе и абсолютно ошарашен.
Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная во многих странах, в том числе в России) взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что Паддок несколько месяцев назад принял ислам. Но каких-либо подтверждений этому группировка, которая и раньше выступала с подобными неподтвержденными заявлениями, не предоставила.
Однако в этом случае заявление ИГ крайне необычно, поскольку характеристики нападавшего не вписывается в рамки тех, кого группировка называет своими солдатами, полагает Мина Лами, занимающаяся мониторингом джихадистских группировок для Би-би-си.
Как происходило нападение?
Нападение произошло в момент, когда трехдневный фестиваль кантри-музыки под открытым небом Route 91 был в самом разгаре.
По сообщению полиции, Паддок заселился в свой номер за четыре дня до преступления - 28 сентября, предположительно воспользовавшись документами Мэрилу Данли.
Помимо 23 винтовок, найденных в двухместном номере гостиницы, также были найдены 10 чемоданов, сообщил шериф Ломбардо.
Тысячи людей внимали выступлению певца Джейсона Олдина, когда в 22:08 по местному времени послышались первые автоматные очереди.
В течение примерно 10 минут было выпущено несколько сот пуль.
Зрители пытались прятаться, ложась на землю, убегая к выходам или помогая другим сбежать, пока Паддок вел огонь по людям.
Предположительно, он поочередно стрелял из двух окон гостиничного номера.
Многие находящиеся поблизости гостиницы в Лас-Вегасе были заблокированы полицией, а некоторые части бульвара Лас-Вегаса были перекрыты.
Кто среди жертв?
Власти пока не назвали имен тех, кто был убит. Но имена некоторых людей назвали члены их семей и местные СМИ.
Среди них - 29-летний медбрат, который был застрелен в спину, пытаясь спасти свою жену, морской пехотинец, который только вернулся из командировки в Афганистан, а также не работавший в ту ночь полицейский, который в свободное время тренировал молодежную футбольную команду.
Что из себя представляют законы об оружии в Неваде?
В штате Невада действуют одни из самых мягких в США законов о контроле над огнестрельным оружием.
Гражданам разрешено носить оружие и не регистрироваться в качестве его владельцев.
Желающие приобрести оружие подлежат проверке, но им также разрешено продавать его частным образом.
Бывшая конгрессмен Габриель Гиффордс, которой удалось выжить в нападении шесть лет назад, после бойни в Лас-Вегасе призвала политиков в Вашингтоне ввести более строгие законы об обороте оружия.
Ее супруг Марк Келли зачитал со ступеней Капитолия их совместное обращение, в котором говорилось, что молитв Белого дома недостаточно, чтобы остановить следующий массовый расстрел.
Твердость перед лицом трагедии
Корреспондент Би-би-си Раджини Вайдянатан из Лас-Вегаса
Приходит рассвет, и на зеркальном фасаде гостиницы Mandalay Bay отражаются золотистые блики.
Если присмотреться, можно увидеть выбитые окна на 32-м этаже, откуда стрелял Стивен Паддок.
Прилегающие к зданию улицы ограждены желтой полицейской лентой. Огни знаменитой Лас-Вегас-Стрип прошлой ночью погасли, когда сотни людей пришли помянуть погибших.
У здания муниципалитета, где тоже поминали жертв трагедии, были зажжены 59 свечей - по одной на каждого погибшего.
Там я познакомилась с медбратом Джоном Димайя, у которого в тот воскресный вечер был выходной. Узнав о происшедшем, он поспешил на работу и оказал помощь десяткам пострадавших. У некоторых были раны, которые ему ранее видеть не доводилось.
Город проявил потрясающую стойкость перед лицом трагедии, и Джон - один из ярких примеров этого. Он сказал, что работал всю ночь, чтобы помочь раненым. Также ему пришлось справляться и с собственной трагедией: в этой бойне погибли близкие люди его коллег.